Внушали идею войны. Украину десятилетиями готовили к конфликту с РФ, и за это придется ответить

Украина давно предпочла России курс на Евросоюз и НАТО. И готовилась к конфликту со страной-соседом не один год — десятилетиями. Установку на победу над РФ, появившуюся сначала в националистических кругах, постепенно насаждали обществу в целом. О первопричинах происходящих сейчас событий в интервью «360» рассказал экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко.

Уклон в сторону НАТО

После распада СССР, в то время, когда Россия занималась своими внутренними проблемами, Украина фактически ушла из-под контроля. Она <…> еще в 1992 году заявила, что берет курс на интеграцию в НАТО. Не в ЕС — в НАТО. <…> По украинскому телевидению ежедневно показывали фильмы о том, как хорошо в НАТО, какие там подготовленные солдаты, какая хорошая техника, насколько они хорошо оснащены, насколько высок уровень тех стран, которые присоединились к блоку. <…> Вот эту условную морковку народу Украины показывали и говорили: обязательно и вы будете так же хорошо жить.

Появились идеи, что Украина — это не Россия. Начало происходить отдаление Украины. <…> И западные спецслужбы, безусловно, свою работу сделали. Они в конце концов предложили Украине стать «анти-Россией», а потом появилась идея того, что Украина будет воевать с Россией и обязательно в этой войне победит. И Запад начал активно помогать Украине готовиться к войне и эту войну выиграть.

Планы Украины на Донбасс

Я считаю, что Украина действительно готовилась к тому, чтобы развязать войну в отношении жителей Донбасса. К этой войне она готовилась на протяжении последних восьми лет. И она вела активные действия террористического характера, по моей оценке. Потому как все, что происходило в Донбассе, — это так называемый беспокоящий огонь. Его цель — чтобы люди не хотели жить на этой территории и уезжали, чувствуя опасность для себя и своих родных. Вот это и есть терроризм.

Что касается в принципе развязывания войны: здесь совпали в свое время интересы финансово-промышленных, олигархических группировок Украины и украинских националистов.

Олигархи, чтобы сохранить свой капитал и не пустить российский бизнес на территорию Украины, начали опираться на националистические движения, которые были на Украине все время после развала СССР

Националистические организации «Тризуб»*, партия «Свобода»** и другие партийные движения сформировались со временем на Украине при поддержке заинтересованных геополитических игроков, таких как США и Великобритания. Эти проекты носили уже политический характер. <…>

Подготовка к нападению на Россию шла не один год — и даже не после 2014 года. Она началась гораздо раньше. Идеологически Украина приняла идею о том, что будет воевать с Россией. И самое главное — обязательно на этом фоне победит. Это было четкой установкой. Вначале в националистических кругах, а затем идею стали насаждать обществу в целом, вооруженным силам, правоохранительным структурам, спецслужбам.

Когда был первый переворот в 2004 году, после которого Ющенко стал президентом, спецслужбы напрямую начали руководить на Украине. Их представители, например, в СБУ заняли служебное помещение, ходили туда на работу, пользовались архивами, изучали их, давали указания, как нужно строить государство

Небезызвестная тема: Пентагон строил на Украине биолаборатории, о которых тоже довольно много информации есть — уже и в открытых источниках. Эти биолаборатории тоже начали строить в те времена, когда Ющенко пришел к власти как президент. К сожалению, биолаборатории не прекратили существование и после смены политического руководства. Вплоть до переворота они <...> продолжали развиваться, открывались в разных точках.

Подготовка к войне на Украине всегда планомерно продолжалась. Кульминацией стало начало военного конфликта в Донбассе. Террористическая война против жителей Донбасса должна была, по моему глубокому убеждению, перерасти в сценарий, подобный тому, который в свое время разыграли в Югославии. <…> Об этом свидетельствуют четкие, ясные факты.

Втянуть Россию в гражданскую войну

По мнению организаторов самого переворота (Евромайдана — прим. ред.), должен был состояться большой гражданский конфликт, который потом перерос бы в гражданскую войну. И в нее планировали втянуть Россию. <…> По мнению и сценарию спецслужб Великобритании и США, украинская власть применила бы оружие против мирных демонстрантов, что вызвало бы ответную реакцию населения. Люди должны были тоже взяться за оружие. Гражданского конфликта в центре Украины удалось избежать.

Однако само нежелание людей признать переворот законным внутри Украины вызвало на местах, прежде всего на востоке и юго-востоке Украины, сопротивление тому, что к власти пришли неофашисты. И эти люди начали выходить и требовать для себя каких-то гарантий независимости и того, что их не убьют. <…> На что была реакция крайней агрессии со стороны властей Украины. Фактически мирные, нормальные требования людей в экономическом, в политическом плане.

Люди не собирались отделяться от Украины: они просто для своих регионов потребовали дополнительных гарантий — что неофашисты не будут навязывать им свою точку зрения. Это было жесточайшим образом подавлено

Сегодня мы видим, какие события происходят в Мариуполе, насколько там жестоко обороняются батальоны «Азова»*** и ВСУ. Вот тогда так же жестоко они подавили мнения местных жителей и уничтожили правоохранителей, которые встали на их сторону. Уничтожено было управление внутренних дел в Мариуполе — расстреляно и фактически сожжено. Такие же события начали происходить на востоке Украины — в том же Славянске, Краматорске, Красном Лимане, где произошли столкновения вначале просто с гражданскими людьми, которые пытались остановить военные колонны, шедшие на Донбасс.

Этих людей уничтожили. Некоторых просто раздавили танками, бронемашинами

И в конце концов появилось сопротивление, которое ассоциируется с [Игорем] Стрелковым и другими людьми. В Одессе все произошло очень жестко, вы знаете. Фактически людей, которые вышли на «Куликово поле», чтобы также высказать несогласие с событиями в Киеве, физически вынудили зайти в Дом профсоюзов, и его сожгли. Часть людей убили, другую часть — заживо там сожгли.

Бандитско-олигархические группировки, не стесняясь и не боясь, снимали о себе видео и распространяли в интернете. Они считали, что власть, которую они захватили, навсегда и никто в этом разбираться не станет

Кто виноват в конфликте России и Украины

Республики Донбасса и Россия как посредник в урегулировании конфликта в «нормандском формате» приняли Минские соглашения. Фактически все стороны согласились, что можно найти выход из политического кризиса, переросшего в военный конфликт. И выход был расписан поэтапно, детально. Но украинское руководство не просто не собиралось выполнять договоренности, но и, на мой взгляд, не имело такой возможности.

Люди, которые организовали конфликт между Украиной и Россией, не были заинтересованы в его прекращении

Спецслужбы Великобритании и США хотели войны между Украиной и Россией. Россия набирала экономическую силу, а США и Великобритания — опытные политические игроки. <…> Им очень выгоден этот конфликт.

Но и внутри Украины были силы, которые <…> подыгрывали и участвовали в финансировании неофашистов. Последние стали наконечником копья в ходе государственного переворота, а дальше — и атаки на восточные регионы Украины, и втягивания в конфликт России.

Отвечать все равно придется

Великобритания и США хотели, чтобы славяне убивали славян, и цели своей достигли. Но есть еще и другие страны, не менее значимые, агрессивные — например, та же Прибалтика, Польша. И Германия тоже принимала участие в событиях на Украине и продолжает. Когда происходил госпереворот, эти страны выступали гарантом, если помните, остановки конфликта.

Они гарантировали выход из кризиса политическим мирным путем, но <…> не выполнили своих обязательств и, на мой взгляд, не могли их выполнить

Они были активными участниками организации Майдана, переворота, массовых убийств в Киеве. Я, как человек, который руководил Министерством внутренних дел, знаю точно: мы этого не делали. А в том, что они организовывали, ни секунды не сомневаюсь. <…> Признать свою вину для них равносильно политической смерти.

Апеллировать ли к мировым инструментам — например, к СБ ООН, или к ЕСПЧ, или к Гаагскому суду? Эти организации, на мой взгляд, находятся под политическим влиянием тех лиц, которые организовывали госпереворот на Украине, поддерживали внутриукраинскую агрессию против собственного народа, не замечали восемь лет, что убивают людей, делали вид, что этого нет. Показывали, что Россия напрямую участвует в конфликте и фактически виновата в нем. <…> И сейчас, обращаясь в эти же инстанции, мы наперед понимаем: в них объективного рассмотрения этих вопросов быть не может. Бесполезно — теряется смысл.

Рассматривать все противоправные действия, преступления, которые совершала украинская власть, необходимо — но в каких-то новых инстанциях. Понятных, прозрачных, с привлечением других стран, а не той международной общественности, которая сама вымазала свои руки <…> в крови украинцев и тоже должна понести ответственность за эти злодеяния

Поэтому нужно создать справедливый суд — безусловно, во главе с РФ, которая непосредственно втянута в конфликт. Необходимо привлечь международных правозащитников, организации тех стран, которые реально объективно будут разбираться.

* «Тризуб» — экстремистская организация, запрещена в РФ.

** Партия «Свобода»— запрещенная в России экстремистская организация.

*** «Азов» — организация признана в РФ экстремистской и запрещена.