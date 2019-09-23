Великий вратарь вдохновляет и сегодня. Как внук Льва Яшина продолжает его дело

Frаnсе Fооtbаll учредило новую премию. Ее назовут именем Льва Яшина — лучшего вратаря XX века по версиям многих спортивных организаций. Почему советский футболист до сих пор считается лучшим вратарем и как его внук продолжает дело деда — в материале «360».

Легенда советского футбола

Именитые и знаменитые спортивные организации, такие как FIFA, МФФИИС, World Soccer, France Football, признавали в Яшине лучшего вратаря XX века. Советский футболист выступал за «Динамо» и входил в состав футбольной сборной СССР. За годы своей профессиональной карьеры выиграл Олимпиаду 1956 года и чемпионат Европы в 1960 году.

Кроме того, в 1963 году Яшин получил «Золотой мяч». Этот трофей считается самой высокой личной наградой для футболиста. До сих пор ни один голкипер, кроме него, не смог взять этот приз.

Продолжение дела Яшина

Внук легендарного вратаря Василий Фролов в разговоре с «360» рассказал, что с ним и его семьей связались по поводу учреждения премии еще месяц назад. Эта идея понравилась всей семье Льва Яшина.

Внук вратаря отметил, что лично присутствовал в Париже на пресс-конференции, посвященной этому поводу.

«Со мной связались еще месяц назад. И мне, и всей семье Льва Яшина идея понравилась. Я присутствовал в Париже на пресс-конференции, посвященной этому поводу. France Football искренне считают Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола, поэтому и хотели назвать этот трофей в его честь», — рассказал Василий Фролов.

Он отметил, что быть внуком великого спортсмена — большая ответственность, но это и вдохновляет.

Это большая ответственность, но в тоже время это стимул делать свою работу (у меня школа вратарей имени Льва Яшина) максимально хорошо и качественно Василий Фролов внук Льва Яшина.

К сожалению, живых воспоминаний о деде у Фролова практически нет - Яшин умер, когда его внуку было всего четыре года. «Всю информацию о нем узнавал от родственников и коллег Льва Яшина по „Динамо“ тех лет, а также просмотрел большое количество хроники тех лет», — рассказал внук вратаря.

Отвечая на вопрос о том, почему он ушел из футбола, Фролов сказал, что о решении своем не жалеет. Дело, которым он сейчас занимается, — прямое продолжение того, чем занимался дед.

«Я не жалею, что не стал профессиональным футболистом и сейчас я занимаюсь делом, которое считаю прямым продолжением дела своего деда. Обучая молодых вратарей, устраивая для них турниры и специальные вратарские сборы за границей, я хочу сделать так, чтобы в нашей стране были вратари мирового уровня, каким и был в свое время Лев Яшин», — сказал внук легендарного советского футболиста.

Почему Лев Яшин — лучший вратарь

Мастерство вратаря лучше всего могут оценить соперники, которые выходят против него на поле. Сыграть против Льва Яшина удалось и советскому футболисту Михаилу Гершковичу.«Он опередил время свое этой прогрессивной манерой игры. Он великий был, поэтому он до сих пор считается [лучшим вратарем], так же, как Пеле считается лучшим футболистом», — отметил Гершкович в беседе с «360».

Говоря о том, что отличало легенду советского футбола от других игроков, Гершкович сказал просто: «Яшин — он и есть Яшин. Великий человек». По его словам, именно Яшин первый начал играть ногами, он очень грамотно выбрасывал мяч, организовывал контратаки. Гершкович на своем опыте познал, какого играть против такого голкипера.

«Он был очень порядочный, добрый человек. У меня с ним сложились хорошие отношения и когда мы играли друг против друга, и когда вместе работали <…>. Великолепный со всех точек зрения и порядочнейший человек», — вспомнил Гершкович личные качества и черты характера Яшина.