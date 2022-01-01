Внимание на небо. Какие астрономические явления можно будет увидеть в 2022 году

Грядущий 2022 год будет богат на небесные явления, которые можно будет наблюдать с Земли. С весны на небе часто будут появляться солнечные и лунные затмения, а иногда и суперлуния. Загадать желание на падающую звезду можно будет уже в начале января — на первый месяц зимы выпадет крупный метеорный поток.

Затмения и суперлуния

Новый, 2022 год принесет несколько затмений. Жители Земли увидят частное солнечное затмение 30 апреля, оно начнется в районе Тихого океана, а закончится в Южной Америке. На территории России его наблюдать будет нельзя, зато можно будет рассмотреть полное лунное затмение 16 мая. Старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил «360», что затмение увидят сразу на нескольких континентах: в Европе, в Африке, на востоке Северной и Южной Америки.

Начнется полутень в 04:30 16 мая, а частное затмение — в 05:27 по московскому времени. Начало полного затмения произойдет в 06:29, а середина затмения — в 07:12. Полузатмение закончится в 07:54, а частное затмение — в 08:56 Николай Железнов.

В России можно будет увидеть и солнечное затмение, которое произойдет 25 октября. В России небесное явление начнется в 11:58 по московскому времени, а его наибольшая фаза будет в 14:00. По данным астронома, затмение завершится в 16:02.

Лучше всего рассмотреть небесное тело в тени смогут жители Твери и москвичи. Наблюдать за затмением смогут также в Омске, Салехарде, Ханты-Мансийске, Сургуте и Екатеринбурге, но для них солнце уже будет в закате.

Солнечное затмение сменит лунное, но заметить это смогут не все. Небесное явление будет на северо-востоке Азии, в Америке, Гренландии и в Новой Зеландии. Частное затмение начнется в 12:09 по московскому времени, его можно будет наблюдать на территории Сибири и Дальнего Востока. Для них наибольшая фаза начнется в 13:59, а конец полного затмения наступит в 14:42.

Грядущий год будет богат и на суперлуния — явление, при котором полнолуние совпадает со сближением Луны и Земли. Увидеть его можно будет ночью 15 и 17 мая, а также 16 и 19 июля.

Парады планет и метеорные потоки

Помимо затмений, жители Земли увидят соединение планет — явление, при котором небесные тела находятся в непосредственной близости друг к другу. По словам Железнова, в начале марта Марс, Венера и Плутон будут поочередно соединяться друг с другом. Например, 3 марта мир увидит соединение Марса с Плутоном, 12 марта — Венеры с Марсом. А в 22:00 27 апреля Венера соединится с Нептуном, и это можно будет увидеть в трубу телескопа.

Соединения небесных тел сменятся на покрытия планет Луной. Почти в 20:00 21 июля Луна покроет Марс, а 5 декабря, в 21:00, она закроет Уран, и это будет видно на всей территории России.

Загадать желание на падающую звезду можно будет уже в первый месяц зимы. В начале января жители Земли увидят поток Квадрантиды, за один час можно будет наблюдать 120 метеоров.

В апреле жителей планеты ждут Лириды, а в августе — традиционный метеорный поток Персеиды. Самый обширный звездопад можно ожидать в ночь с 11 на 12 августа — тогда в небе пролетят до 100 метеоров. В октябре и ноябре россияне увидят Ореониды.