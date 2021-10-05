«Внимание! Еда!» проверила шоколад популярных торговых марок. Какой лучше?

На проверку экспертов Роскачества в этот раз попало то, из-за чего возникают споры между диетологами, то, что любят есть вне зависимости от возраста, то, что вырабатывает гормон радости, — шоколад.

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а потом и ацтеки на протяжении многих столетий смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. В итоге получали горьковатый, острый пенистый напиток высокой жирности, который пили холодным. Из открытых источников известно, что слово «шоколад» происходит от ацтекского слова щоколатль, что буквально означает «горькая вода».

Современный период в истории шоколада открыл голландец Конрад Йоханнес ван Хаутен, запатентовавший в 1828 году недорогой способ выжимки масла из тертого какао. Это открытие позволило создавать твердый шоколад, который постепенно вытеснил из рациона европейцев жидкий шоколад. В 1875 году Даниэль Петер после многих неудачных экспериментов сумел получить первый молочный шоколад, добавив сухое молоко. Вскоре производство этого продукта наладил его партнер Анри Нестле.

Как определить качественный шоколад

Шоколад бывает разным: белым, темным, пористым, молочным, с кусочками фруктов, с кокосом. Но эксперты остановились на самом обычном молочном шоколаде.

Очень важно знать, из чего сделан шоколад. Он изготавливается из дорогого сырья — какао-бобов. Поэтому некоторые производители, чтобы сэкономить, добавляют более дешевые заменители, которых быть не должно. Надо внимательно изучать на упаковке шоколадки список содержащихся в ней ингредиентов. Натуральная шоколадка не будет слишком дешевой — низкая цена свидетельствует о присутствии заменителей, добавок. Они не только ухудшают качество, но и могут быть вредными.

В состав хорошего шоколада входят масло и тертое какао, сахар и другие допустимые ГОСТом добавки.

Чего в составе быть не должно:

- какао-порошок;

- пальмовое масло, кокосовое или другое;

- патока;

- мука;

- разрыхлители;

- стабилизаторы;

- красители;

- вещества, обозначенные буквой «Е» с цифрами;

- эмульгаторы допускаются только с указанием вида;

- жиры допускаются только молочные.

На экспертизу Роскачества были отправлены пять образцов молочного шоколада:

1. Milka;

2. Shogetten;

3. Globus;

4. «ВкусВилл»;

5. «Россия».

Продукты проверили на органолептические свойства, микробиологию, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, а также на безопасность.

Лучший горький шоколад

Какао-бобы содержат массу полезных веществ, поэтому реальную пользу организму способен принести только качественный шоколад, где содержится не менее 70% какао.

Шоколад не всегда производится по ГОСТу. У некоторых исследованных товаров нормативная документация в маркировке не указана. Вероятнее всего, они изготовлены по ТУ производителя. Если шоколад, произведенный не по ГОСТу, соответствует стандарту Роскачества, такая продукция может претендовать на российский знак качества при условии, что она произведена на территории РФ.

Роскачество исследовало горький шоколад в плитках 26 наиболее популярных торговых марок.

Список лучшего горького шоколада, по мнению экспертов:

1. «Бабаевский» — 5 баллов (знак качества);

2. Alpen Gold — 5 баллов;

3. «ВкусВилл» — 5 баллов;

4. «Ашан» — 4,99 балла;

5. «Амери» — 4,98 балла.

Расширенные результаты исследований можно найти на сайте для умного покупателя RSKRF.ру.

Лучший молочный шоколад

Шоколад всех торговых марок безопасен для здоровья человека. Но в некотором все-таки есть небольшие минусы.

Первое место в рейтинге поделили шоколад торговой марки Milka и Shogetten, они полностью соответствуют всем требованиям и получают знак качества — пять баллов из пяти.

На втором месте молочный шоколад торговой марки «Глобус», здесь подвела массовая доля молочного жира, поэтому поставили 4,9 балла.

Бронза достается шоколаду торговой марки «ВкусВилл».

Аутсадером рейтинга стал шоколад торговой марки «Россия», так как степень измельчения подкачала, над массовой долей молочного жира тоже надо поработать.

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