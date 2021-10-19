«Внимание! Еда!» проверила лапшу быстрого приготовления. Досталось всем брендам

Лапша быстрого приготовления считается пищей студентов. Она идеальна для перекусов в походах или если нет времени на готовку. У этого блюда множество вкусов, каждый сможет найти то, что ему нравится. Эксперты Роскачества устроили проверку пяти популярных брендов лапши быстрого приготовления.

Существует много версий того, где и когда появилась первая лапша быстрого приготовления. Китай заявляет, что придумал ее во время строительства Великой Китайской стены. Вьетнам утверждает, что именно там раньше остальных начали заливать лапшу холодной водой, чтобы она разбухла.

При этом создателем современной лапши быстрого приготовления называют японца тайваньского происхождения Мамофуко Андо. Он организовал первое в мире массовое производство лапши со вкусом курицы в 1958 году. Он начал делать ее на основе традиционного японского блюда рамэн. Спустя почти 20 лет такую лапшу начали продавать сразу в пенопластовых контейнерах, а также стали добавлять внутрь сушенные овощи.

Польза лапши

Сейчас у лапши быстрого приготовления множество разных вкусов. Различаются и цены — от семи до 500 рублей за одну порцию. Импортная лапша стоит в разы дороже, чем отечественная. Эксперты Роскачества разобрались, обосновано ли этой и есть ли разница в составе.

Эксперт отметил, что для приготовления российской лапши обычно используют пшеничную муку, воду, глютамат натрия и пальмовое масло.

«Глютамат натрия — одновременно и консервант, и усилитель вкуса. Его давно подозревают в канцерогенных свойствах и запретили во многих странах. Однако в России это вещество разрешено не только в „быстрых“ продуктах, но и в консервных, кондитерских и мясных изделиях», — отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что пальмовое масло выбирают из-за его низкой стоимости.

«В нем много полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для человеческого организма. Однако оно богато также вредными насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина и способствующими развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул он.

Что выбрать

На экспертизу Роскачества отправили пять образцов лапши быстрого приготовления.

«Доширак Рус»; «Роллтон»; Bigbon; «То, что надо!» (Москва); «Лаззат» (Казахстан).

Роскачество проверит эти образцы по разным показателям. Эксперты исследуют органолептические свойства, микробиологию, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, а также безопасность продукта.

По результатам исследования выяснилось, что ни одна торговая марка не может претендовать на Знак Роскачества. Во всей исследованной продукции эксперты нашли несоответствия по тем или иным показателям. Кроме того, во всех образцах выявили нарушение, связанное с кислотным числом жира и массовой доли соли. У четырех из пяти брендов подкачала массовая доля белка.

Первое место заняла лапша быстрого приготовления торговой марки «То, что надо» — эксперты дали ей 4,1 балла. Второе место разделили между собой «BigBon», «Доширак» и «Роллтон», набрав по 3,9 балла. На последнем месте оказалась лапша торговой марки «Ляззат».

Роскачество рекомендует

Россия — один из мировых лидеров по потреблению майонеза. По статистике, каждый из россиян ежегодно съедает около пяти килограммов этого продукта, при этом для трети жителей страны майонез — это обязательная часть ежедневного рациона.

В рамках веерного исследования специалисты Роскачества проверили 27 торговых марок майонеза по параметрам качества и безопасности. В экспертизе участвовал продукт 67% жирности, который традиционно называется «Провансаль». Эксперты Роскачества составили список из пяти лучших образцов, представленных в магазинах:

майонез провансаль торговой марки «Mr.Ricco»; майонез провансаль торговой марки «Ряба»; майонез провансаль торговой марки «Сдобри»; майонез провансаль торговой марки «Скит»; майонез провансаль торговой марки «Слобода».

Все эти образцы получили от специалистов Роскачества максимальные пять баллов из пяти возможных. Больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на сайте для умного покупателя Роскачества RSKRF.RU

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