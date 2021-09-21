«Внимание! Еда!» нашла антибиотики, усилители вкуса и бактерии в молочных сосисках. Какие опасны?

Сейчас в магазинах нет никаких проблем с ассортиментом продуктов — все совсем не так, как было во времена Советского Союза. Но из-за этого выбрать качественный товар становится намного сложнее. Это касается и молочных сосисок — в рамках проекта «Внимание! Еда!» специалисты Роскачества проверили пять продуктов разных производителей.

Современные сосиски изобрел мясник Иоганн Ланер, который переехал из Франкфурта в Вену. Во Франкфурте сосиски изготавливались со Средневековья, но в венских сосисках впервые использовали смесь говядины и свинины — рецептура, по которой производятся современные сосиски. Их состав почти такой же, как и у варенной колбасы, только они меньше по размеру. Однако сосиски принято есть только после того, как их сварили или обжарили.

«Сосиски производятся как в натуральной оболочке — из кишок животных или желатина, так и в полиамидной. Оболочка из натуральных продуктов пригодна для употребления в пищу, пластиковая перед разогревом или жаркой обязательно снимается. Кстати, сосиски в натуральной оболочке делают только вручную, потому что синюга не поддается автоматической перекрутке и рвется», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что при выборе сосисок стоит обратить внимание на состав — не только на список ингредиентов, но и на технологию изготовления. Если стоит маркировка ГОСТ, значит, изделие готовилось по государственным стандартам, которые не допускают использование красителей, заменителей, сои.

Если стоит маркировка ТУ (технические условия), стоит быть осторожнее. Технические условия может разрабатывать каждый производитель, и они могут существенно отличаться от государственных стандартов. При этом самое низкое качество будет у изделия с маркировкой «продукт».

Ищем безопасные сосиски

На экспертизу Роскачества отправили пять образцов молочных сосисок:

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (Москва); ТМ «Ближние Горки»; завод «Микоян» (Москва); ТМ «Мясное производство „Ремит“»; ТМ «Стародворские колбасы» («Вязанка»).

Роскачество проверит эти образцы по всем показателям: органолептические свойства, микробиология, наличие посторонних примесей, соответствие содержимого упаковки и надписи на ней, ну и, конечно, безопасность продукта.

Проверку прошли не все образцы — в некоторых нашли серьезные нарушения. Например, в сосисках торговой марки «Микоян» обнаружили следы антибиотиков, а в сосисках торговой марки «Вязанка» нашли сою, которая не заявлена в составе. Там же обнаружили мясо механической обвалки.

Но самым ужасным образцом оказались сосиски торговой марки «Ремит»: эксперты нашли там и следы антибиотиков, и усилители вкуса. Кроме того, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов — общая бактериальная обсемененность — оказалась выше нормы.

«По результатам проверки Роскачества первое место достается молочным сосискам торговой марки „Останкино“ — у них пять баллов из пяти. На втором месте — молочные сосиски торговой марки „Микоян“ (4,8 балла). На третьей строчке — молочные сосиски торговой марки „Ближние Горки“ (4,61 балла). На четвертой строчке оказались молочные сосиски торговой марки „Вязанка“ (3,26 балла). И пятое место занимают молочные сосиски торговой марки „Ремит“ (1,5 балла)», — отметили эксперты Роскачества.

Лучшая гречка для лучших сосисок

Многие россияне любят есть сосиски с гречкой. В рамках постоянной рубрики «Пятерка лучших Роскачества» назвали лучших производителей этой крупы.

В рамках исследования Роскачества изучили продукцию 36 популярных торговых марок гречневой крупы отечественных производителей. Их исследовали по 106 показателям качества и безопасности. Проверили образцы самых разных ценовых категорий — от 32 до 130 рублей за единицу товара.

По результатам лабораторных испытаний все образцы соответствовали техническому регламенту Таможенного союза и были признаны безопасными. Более того, почти половина исследованной гречневой крупы оказалась высококачественной, потому что соответствовала не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и нормам опережающего стандарта Роскачества.

Стандарт Российской системы качества для данного гречки установил ужесточенные требования к кислотному числу жира, которое в том числе характеризует свежесть продукции, а также к содержанию доброкачественного ядра и наличию сорной примеси. Требуемый уровень локализации продукции для присвоения Знака качества составляет не менее 95% от себестоимости товара.

Эксперты назвали пять лучших производителей гречневой крупы — каждый образец набрал по пять баллов из пяти возможных.

Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) «Греча». Крупа гречневая ядрица, быстроразваривающаяся (экстра) «Гудвилл». Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) первого сорта под торговой маркой «Шебекинская». Крупа гречневая ядрица первого сорта под торговой маркой «Ярмарка». Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) первого сорта под торговой маркой «365 дней».

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