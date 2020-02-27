Конституция окончательно запретит чиновникам двойное гражданство. Оно вне закона уже 16 лет

Больше месяца назад Владимир Путин предложил в послании Федеральному Собранию запретить чиновникам высшего ранга иметь двойное гражданство. Споры насчет этой инициативы до сих пор не утихают. Зачем нужны эти ограничения и почему об этом стали говорить именно сейчас?

Из предложенных президентом поправок в Конституцию одной из самых обсуждаемых стал возможный запрет иметь двойное гражданство чиновникам высшего ранга.

Еще 15 января Путин заявил, что высшие должностные лица России не должны иметь гражданство других стран, вид на жительство или другие документы, позволяющие постоянно проживать за границей. Речь шла о депутатах Госдумы, членах Совета Федерации, руководителях федеральных органов, главах субъектов, министрах, руководителях федеральных органов, судьях, а также председателе Правительства и его заместителях.

А уже сегодня президент поддержал идею главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева о запрете иностранных счетов и активов для высших должностных лиц.

Какие ограничения уже существуют?

Интереснее всего то, что такие ограничения для чиновников уже существовали. Еще в 2006 году Путин подписал закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать должности депутатов Госдумы и законодательных собраний, а также входить в Совет Федерации. И не только с двойным гражданством: чиновникам такого ранга запрещено даже иметь вид на жительство в других странах.

Мало того, за два года до этого был принят федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в котором четко прописано, что человек с двойным гражданством не имеет права быть гражданским служащим. Этот же закон определяет гражданскую службу как работу в любых федеральных и региональных органах власти. Получается, что двойное гражданство для депутатов и чиновников всех рангов уже 16 лет как считается прямым нарушением законодательства. Таким же нарушением является и вид на жительство за рубежом для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Фактически чиновникам уже давно запрещено иметь двойное гражданство. Зачем Путину сейчас, в 2020 году, потребовалось дополнительно закреплять это в Конституции?

Чиновникам закрывают пути отхода?

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков уже заявлял, что в Госдуме нет депутатов с двойным гражданством, потому что есть специальная комиссия, которая это контролирует. Однако, как показывает практика, такие вещи не всегда удается отследить. Поэтому в СМИ регулярно появляется информация о депутатах, которые якобы прячут иностранные паспорта.

Впрочем, некоторые и не скрывают свою недвижимость за границей. Например, у теперь уже бывшего заместителя председателя Правительства Ольги Голодец есть в распоряжении квартира в Италии и дача в Швейцарии. И об этом официально заявлено в декларации о доходах и имуществе. Конечно, формально это не запрещено. Однако владельцам недвижимости в другой стране в большинстве случаев намного проще получить вид на жительство, а впоследствии — и гражданство.

Поэтому некоторые чиновники могут использовать это как подушку безопасности: если в России начнутся проблемы, то можно будет легко начать новую жизнь где-нибудь, где потеплее. В последнее время такие примеры не редкость. Можно вспомнить экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова, который уже шесть лет скрывается от российской Генпрокуратуры где-то в Хорватии. Или бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который сейчас спокойно живет в Великобритании и плевать хотел на уголовное дело, которое было заведено против него в России.

Законы не работают?

Впрочем, как подчеркнул политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, сейчас речь идет не о новых запретах, а о закреплении в Конституции хорошо забытых старых. Потому что главный Закон страны изменить значительно сложнее, чем федеральные. Получается, такой задел на будущее.

С одной стороны, скрывать двойное гражданство — это уголовное преступление, причем для всех россиян, а не только для чиновников. Но другой вопрос, как это отследить? Адвокат и ответственный секретарь Комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Кравченко отметил, что тут далеко не все зависит от российских властей. Если страна, о гражданстве которой идет речь, не уведомит их об этом, то никто и не узнает, что человек где-то еще получил гражданство. Если, конечно, он сам публично об этом не заявит. Проверить это довольно сложно, потому что деятельность наших правоохранительных органов распространяется только на территорию России. К примеру, власти Великобритании далеко не всегда сообщают о том, что россиянин получил гражданство в их стране.

Вообще довольно странно, что слугам народа приходится объяснять такие очевидные вещи, прибегая к самым суровым методам. Работающие для россиян чиновники обязаны быть патриотами, чтобы понимать и решать все проблемы, которые сваливаются на обычных людей, разделять их ценности и смотреть с ними в одну сторону. Разве может быть как-то иначе?