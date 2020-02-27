22 февраля полиция провела обыски в номере Александра Логинова и его партнера по сборной Евгения Гараничева, а также у тренера Александра Касперовича.

До этого на чемпионате мира в итальянском Антхольце Логинов выиграл две медали - золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Соперники россиянина подозревали его в подлоге — в прошлом спортсмен отбывал дисквалификацию из-за допинга. В этом же Логинова заподозрила Фуссек-Хаккарайнен.

После обыска Логинов в тот же день неудачно выступил в эстафете. Ночью к нему вновь приезжала полиция для заполнения протокола. В итоге в масс-старте, проходившем 23 февраля, спортсмен решил не участвовать.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Вильф

«В отель вместе с полицией приезжал консул… Было час или полвторого ночи. Все было весьма дружелюбно. Но уже после эстафеты я понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться», — объяснял Логинов.

В Международном союзе биатлонистов, в свою очередь, заявили, что обратились в полицию из-за подозрений в отношении Касперовича. Тренер Логинова приехал на чемпионат с аккредитацией от Украины. В IBU посчитали, что это может быть как-то связано с новой попыткой использования допинга. При этом Biathlon Integrity Unit («Биатлонная служба внутренней безопасности», BIU) не требовала от полиции никаких действий в отношении россиян, подчеркнули в организации.

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил «360», что разговаривал с Касперовичем по поводу иска и одобрил его действия.

Александр Тихонов / РИА «Новости», Евгений Биятов

По мнению Тихонова, вина за сложившуюся ситуацию лежит, в первую очередь, на президенте IBU Олле Далине. Собеседник отметил, что обыск должен был согласовываться с ним лично и членами исполкома союза, однако этого не произошло.

Эк-президент Союза биатлонистов России добавил, что Сару Фуссек-Хаккарайнен ранее «выгнали за самоуправство» из Международной федерации лыжного спорта (FIS). Там она также занималась борьбой с допингом.

Тихонов намерен добиваться «наказания» для итальянцев. По его словам, из-за инцидента Италия не должна получить новый чемпионат мира по биатлону.

Функционер добавил, что Логинов был в хорошей форме, и если бы не обыск, мог бы претендовать на «медали любого достоинства».

При этом Тихонов со скепсисом относится к перспективам иска Логинова. По его мнению, в России нет достаточно квалифицированных спортивных юристов, чтобы защитить интересы спортсмена.

Александр Чеботарев / Высшая школа экономики

Адвокат по спортивному праву Александр Чеботарев также не видит у иска Логинова перспектив. В разговоре с «360» он отметил, что «будет просто факт подачи жалобы и обычный формализм — ответ на нее. Никто ее не удовлетворит».

Рассуждая о том, на какую компенсацию могут рассчитывать спортсмен и его тренер, Чеботарев заявил, что «увязать ее со спортивным результатом будет очень сложно». Для этого истцу необходимо доказать, «что он мог реально выиграть». А сделать это на практике невозможно. Адвокату не известно о случаях, когда спортсменам удавалось отсудить компенсацию за недопуск к состязаниям.

Речь о компенсации можно вести только как обычному гражданину, которого подвергли незаконному обыску — если будет установлено, что он был незаконным. Александр Чеботарев адвокат по спортивному праву

По мнению юриста, иск Логинова будет рассматриваться в течение долгого времени, «заволокитится» и, в конечном итоге, вероятно, спортсмен «сам махнет на это дело».