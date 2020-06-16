Фонд Black Lives Matter Foundation за последнее время собрал больше 4 миллионов долларов пожертвований, в том числе и от крупных компаний. Вот только к движению Black Lives Matter он отношения не имеет.

Настоящий мастер-класс по массовому разводу на деньги в стиле Остапа Бендера продемонстрировал (может быть, сам того не желая) американский продюсер Роберт Барнс, владелец благотворительного фонда Black Lives Matter Foundation. Лозунг «Black lives matter» сейчас раздается отовсюду, с ним выходят на улицы крупных городов Америки и Европы — так почему бы на нем не заработать?

Однако не все так просто. Как утверждает Барнс, фонд он основал и придумал название еще в 2015 году, когда ни о каком движении Black Lives Matter, естественно, речи не шло. Но причины тому были схожие. Роберт Барнс сам является афроамериканцем, и пять лет назад бывшего мужа его жены убил полицейский. Тогда продюсеру и пришла идея организовать фонд, направленный… нет, не совсем на борьбу с расизмом, а на «единение с полицией». По мнению миролюбивого Барнса, население просто должно больше доверять полицейским — тогда насилия и произвола будет меньше. Для укрепления дружеских отношений нужно распространять соответствующие брошюры, а также регулярно проводить встречи полиции с гражданами, на которых они бы вместе пили кофе с пончиками и общались. Одним словом, продюсер говорит, что нужно «жить в мире и гармонии с полицией».

Правда, претворять в жизнь даже такие несложные меры, как брошюры и чаепития, фонд Барнса почему-то не торопится. За пять лет существования организация не запустила ни одной программы и не предоставила финансовых отчетов, из-за чего суд штата Калифорния в 2019 году приостановил ее деятельность.

Тем не менее, в 2020 году фонд ждал настоящий успех: по информации BuzzFeed менее чем за неделю — с 31 мая по 5 июня — фонд с таким громким названием собрал 4,3 миллиона долларов. Конечно, Барнс никогда не ассоциировал себя с движением Black Lives Matter. И вообще, это они, по его словам, «украли» название. Но вряд ли антирасистские протесты по всему миру и неожиданный интерес к благотворительной организации, существующей уже пять лет и ничего за этот период не сделавшей — просто совпадение.

Но надо отдать должное — на сайте фонда, причем на той странице, где можно сделать пожертвование, висит предупреждение, что организация не имеет отношения к BLM. И ладно бы ошибались только простые сочувствующие, зачастую невнимательные. Но на громкое название купились и крупные компании — такие как Apple, Google и Microsoft. Именно их дотации и принесли Вlасk Livеs Маttеr Fоundаtiоn наибольший доход. Выходит, что проблема не в Барнсе. А в тех, кто ведется на лозунги, не вникая в их смысл и не разбираясь в ситуации.

Впрочем, Барнс уже заявил, что готов вернуть деньги людям, которые пожертвовали их по ошибке. Однако, как утверждает продюсер, пока никто с такими претензиями к нему не обращался. Так как фонд Барнса по-прежнему не планирует запускать свои программы, «чистый» доход пойдет в счет других благотворительных фондов. Каких — не уточняется.

Но пользователи социальных сетей уже успели бурно отреагировать на новость о неожиданном подвохе и окрестили Барнса «аферистом» и «мошенником».

Кто действительно извлек выгоду из этой истории, так это BuzzFeed — теперь их разоблачающую статью репостит огромное количество людей, хотя информация, которую они донесли, вовсе не является секретной и никогда не скрывалась владельцем фонда.