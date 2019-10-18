Пластиковые пакеты могут исчезнуть из российских магазинов. Такую возможность сейчас прорабатывают в Роспотребнадзоре. В качестве альтернативы называют бумажные, биоразлагаемые и многоразовые сумки. Однако не все опрошенные «360» эксперты с этим согласны. Некоторые сочли, что привычный нам пакет — самый дешевый и доступный вид упаковки.

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В Роспотребнадзоре разрабатывают законопроект, вводящий запрет на производство пластиковых пакетов для магазинов. Реализация инициативы будет поэтапной, но точные сроки ее завершения пока не называются. В ближайшее время, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации, документ согласуют с профильными ведомствами.

Предложение поддерживают в Минприроды, считая, что это снизит негативное влияние на окружающую среду.

«Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — добавили в министерстве.

Инициатива Роспотребнадзора соответствует мировым экотенденциям. С 2021 года в Евросоюзе прекратится выпуск одноразовой пластиковой посуды, соломинок для коктейлей, ватных палочек и оксоразлагаемых пищевых контейнеров. С аналогичным предложением для России в мае 2019 года выступало Минприроды. Что касается пластиковых пакетов, то всего несколько лет назад они были бесплатными во всех крупных и средних торговых сетях. Постепенно ситуация изменилась, упаковка стала платной.

Не только пакеты

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов уточнил «360», что в законопроекте речь идет не только о пакетах, но и об одноразовой посуде. Однако до появления полноценной альтернативы никакие запреты вводиться не будут, чтобы не ограничить интересы и удобство россиян.

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«Если будут предложены альтернативы из другого материала, то они и будут постепенно заменять пластик во всех его проявлениях в упаковке. В том числе в пищевой пленке, упаковке продуктов питания и бытовых товаров: круп, конфет, хлеба и так далее. Но это не должно позволять производителям поднимать цены на свою продукцию», — добавил депутат.

На недавнем заседании комитета Черкасов предложил Минпромторгу и Минприроды разработать семилетнюю дорожную карту. За это время отечественные производители успеют перейти на альтернативные виды упаковки. А контролирующие органы смогут проанализировать количество и виды образующихся отходов и определить, как их утилизировать или перерабатывать с помощью существующих технологий.

«Мы будем настаивать, чтобы такая дорожная карта в ближайшее время появилась и была включена в нацпроект „Экология“», — подчеркнул Черкасов.

Бумага и ткань

Эколог общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил «360», запрет нужно вводить постепенно — за год-два, чтобы у молодого поколения было время привыкнуть к изменениям. А люди в возрасте и так прекрасно помнят те времена, когда за продуктами ходили с сетчатыми сумками-авоськами.

«Сейчас можно и нужно вводить экологический сбор для производителей пластиковых пакетов. Если пакет в магазине будет стоить не пять рублей, а 100 при его себестоимости в рубль, остальные 99 пойдут на рекультивацию всего того накопленного ущерба, что сейчас есть», — сказал эколог.

И хотя во многих отечественных магазинах уже появились бумажные пакеты, сделанные из вторичного сырья, быстро отказаться от пластика в России не получится, сказал в разговоре с «360» заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

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За время поэтапного перехода производители смогут подобрать другие виды упаковки, будет налажен массовый выпуск тканевых и других видов многоразовых сумок и мешочков. Либо в стране наконец наладят «нормальный сбор пластика» для вторичной переработки.

Введение же эконалога для производителей или потребителей пластиковых пакетов он счел малоэффективным. Любой рынок имеет теневой сектор, и если недобросовестным торговцам придется платить еще меньше, чем добросовестным, они получат дополнительное конкурентное преимущество.

Сооснователь проекта «Зеленый Драйвер» Роман Саблин сообщил «360», что в настоящее время стоимость бумажного пакета в несколько раз превышает стоимость пластикового. Но с другой стороны, отказ от них снижает нагрузку на экологию.

«Очень важно не начинать с запретов. Нужна альтернатива, нужно способствовать индустрии производства бумажных пакетов из макулатуры», — сказал он. Кроме того, считает Саблин, стоит поощрять сети продавать покупателям сеточки-фруктовки, как это уже делают во «Вкусвилле», а скоро начнут и в «Азбуке Вкуса».

Биоразлагаемая упаковка

Завкафедрой «Технологии переработки полимеров и композиционных материалов» Казанского национального исследовательского технологического университета Тимур Дебердеев заявил «360», что никакие тканевые или бумажные сумки и прочие авоськи никогда не станут достойной альтернативой пластиковым пакетам. Их себестоимость намного выше, а бумажная упаковка к тому же непрочная и невлагостойкая.

Применение биоразлагаемой упаковки в Европе наряду со вторичной переработкой пластика — один из современных европейских экотрендов. Но проблема всех биополимеров в их стоимости. Оборудование для их переработки дороже того, что применяют для синтетических пластиков. Материалы для их первичного производства тоже. К тому же цикл производства такой упаковки более долгий. Например, когда бактерий кормят отходами тростника или свеклы, а из выделяемых ими отходов выделяют полимеры.