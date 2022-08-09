В соцсетях опубликовали анкету для женщин, решившихся на аборт в иркутской клинике. Минздрав области опроверг информацию о выдаче беременным листа с вопросами, но по данным СМИ, некоторые пациентки все же проходили такой опрос. По мнению психолога, агрессивное анкетирование может привести к истерикам и чувству вины за прерванную беременность.

В соцсетях распространился опросник, который якобы выдавали в иркутских больницах женщинам, решившимся на аборт. Всего в анкете 16 пунктов. Часть из них касалась возраста, последствий от процедуры, а другая носила откровенно агрессивный и циничный характер. Женщин спрашивали, стали бы они делать аборты, если бы были гинекологами, а также за какую сумму они бы согласились не прерывать беременность. Авторы анкеты также интересовались, готовы ли пациентки «посмотреть на то, что из них удалят и встретить душу ребенка посмертно», писала «Фонтанка».

Позже минздрав Иркутской области опубликовал пост в Telegram-канале, где опроверг наличие подобных анкет. Ведомство подчеркнуло, что нормативная база в сфере здравоохранения постоянно обновляется. Согласно новым методическим рекомендациям, женщинам не задают такие вопросы.

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По данным «Фонтанки», в иркутских клиниках сейчас все же проводится такое анкетирование, и это считается стандартом. Опросник в области утвердили еще в 2015 году и использовали целый год. Позднее от него отказались, поскольку он противоречил федеральному законодательству.

Некоторые пациентки, вероятно, все же проходили эту анкету позднее 2015 года. По данным сайта ircity.ru, опрошенные женщины получали лист с вопросами в поликлиниках и в центре молекулярной диагностики. В Братске одна из беременных тоже столкнулась с анкетированием.

Помогать и предупреждать

Нередко женщина принимает решение об аборте, не успев его как следует обдумать. В таком деле ей необходима бережная помощь грамотного специалиста. Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала «360», что хороший психотерапевт всегда выявляет причины, по которым женщина решилась на прерывание беременности. Это может быть, в том числе, глубокая психологическая травма, вызванная отношениями с возлюбленным.

«Возможно, партнер ее бросил во время беременности, и она чувствует себя покинутой и отвергнутой. Здесь возникает психологическая травма жертвы, с которой бы надо поработать и пролечить ее. И, возможно, тогда аборт не был бы нужен и не был бы уместен. Главное — разобраться в источнике проблемы, узнать, почему женщина идет на этот шаг», — рассказала специалист.

По словам Бираровой, нередко желание сделать аборт появляется «на эмоциях». Разговор с правильным психологом поможет принять правильное решение, а в дальнейшем — избежать груза ответственности и вины на всю оставшуюся жизнь.

Источник фото: freepik

Агрессивные и манипулятивные вопросы в анкете, возможно, и заставят отказаться от аборта, но негативно скажутся на психическом здоровье женщины. Бирарова рассказала «360», что девушкам в положении лучше не готовиться к негативному исходу событий.

«Беременным надо созидать, созерцать красивое, сакральное, светлое и визуализировать наиболее благоприятный результат. Если фокус внимания будет на потере ребенка и еще каких-то ужасных вещах, то, скорее всего, эти страхи полностью завладеют ментальным сознанием. И тогда они будут оказывать негативное влияние на эмоциональный интеллект», — рассказала психолог.

Специалист отметила, что постоянное нахождение в тревоге может вызвать рецидивы.