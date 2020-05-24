Вместе без нарушения дистанции. Жители подмосковного поселка создали арт-объект об изоляции

В Подмосковье появился арт-проект, посвященный режиму самоизоляции. Его придумала известная художница Марина Звягинцева. Она вместе с соседями буквально собрала образ самоизоляции.

Соединить соседей

Художница Марина Звягинцева раздала пустые элементы пазла соседям, чтобы они нарисовали то, что у них ассоциируется со словом «самоизоляция». Жители поселка сами прикрепили разрисованные элементы на забор.

Всего собрали 37 пазлов, которые заняли 14 метров. Так в поселке Григорчиково Ленинского городского округа появился свой арт-объект под открытым небом «Вместе» на обычном зеленом заборе.

В создании арт-объекта принимали участие целые семьи.

«Город Надым в переводе с ненецкого — это „город счастья“. Это город, в котором мы работали и прожили 35 лет. В этом городе родились наши дети, они получили путевку в жизнь. После Надыма мы переехали в Григорчиково», — рассказали участники проекта.

Готовые элементы жители сами прикрепляли на забор, куда нанесли специальную разметку. Марина, как автор и координатор проекта, определяла место для каждого.

«Для нас участие в этом арт-проекте — это своеобразный вызов вот этой пандемии. Мы таким образом хотим показать свою борьбу», — рассказал «360» житель поселка Григорчиково Илья Босоргин.

Чтобы оставить свой след в искусстве, жители приходили в разное время для соблюдения дистанции.

Я изобразила семью, которая в такие тяжелые времена сидит дома вместе, сверху радуга. У радуги семь цветов. И семь „Я“ — это семья Дарья Грибанова.

Паблик-арт в Григорчикове

Главной целью проекта было создать совместное произведение искусства, при этом не нарушая дистанцию и не собираясь вместе.

«Это пространство, куда люди ходят гулять по одному. И люди, которые проходят сюда, они видят своих соседей опосредованно. И они понимают, что они не одни. И вот этот проект называется „Вместе“, потому что каждый сделал свой кусочек, но за счет формы, за счет того, что это все находится внутри такой сетки, оно все собирается в единую композицию», — рассказала Марина Звягинцева.

Звягинцева себя называет пионером паблик-арта в России. Ее любимый вид искусства — создавать произведения в спальных районах или в детских больницах, то есть там, где зрители есть всегда. Но выставки ее работ регулярно проходят и в популярных столичных галереях.

Помощь

Администрация поселка с удовольствием поддержала инициативу сделать общественную территорию частью арт-пространства. Помогли и финансово.

«Кооператив только помог оборудовать место, в данном случае забор, помог нанести сетку для пазлов. И помог повесить. Мы раздали четыре краски всем. Люди сами думали, как их использовать, что рисовать и как рисовать», — рассказал председатель совета поселка Григорчиково Олег Шинаев.

Оставшиеся 20 метров забора тоже превратятся в инсталляцию. По словам Звягинцевой, многие захотели поучаствовать в создании арт-объекта.