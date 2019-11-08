Вмешалась в драку и умерла. Главное об убийстве уральской школьницы

В Екатеринбурге умерла 15-летняя школьница, которая пострадала в результате драки «стенка на стенку». Подозреваемый в ее убийстве оказался студентом местного колледжа.

Драка

Драка, которая закончилась летальным исходом, произошла 5 ноября у торца дома 20 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге. Избивали друг друга две группы по три человека, среди которых была и 15-летняя школьница. От полученных травм она на следующий день скончалась в больнице.

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После смерти девушки следователи свердловского управления возбудили уголовное дело об убийстве.

«На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой стороны) ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Помощь жителей

Впоследствии следователям удалось найти запись камеры видеонаблюдения, которая запечатлела двух из трех участников конфликта, которые скрылись после драки. Это молодой человек в вязаной шапке сине-бело-голубого цвета с надписью «Лыжня России» и девушка с волосами малинового цвета.

Источник фото: пресс-служба свердловского управления Следственного комитета

После этого фотографии подозреваемых попали в СМИ и очевидцы помогли следователям установить личности подозреваемых и обстоятельства драки. А потом и задержать 16-летнего молодого человека, который нанес девушке смертельный удар. Он уже дал признательные показания.

«Орудие преступления — колюще-режущий предмет, который он унес с собой с места ЧП, представители МВД и СК обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего», — сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Участники драки

Как оказалось, участники конфликта не отличались примерным поведением. Горелых рассказал Znak.com, что погибшая девушка и еще один молодой человек состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и были сняты оттуда незадолго до драки, еще один участник до сих пор состоит на учете в инспекции ПДН Верхней Пышмы.

Горелых также сообщил, что девушка росла в полной семье. Но у ее отца были проблемы с законом, он привлекался к ответственности.

По информации сайта kp.ru, девушка после получения удара сама дошла до дома и хотела скрыть драку от родителей. Лишь через несколько часов они заметили рану и вызвали врачей. Полицейские опрашивали школьницу, когда она еще была в сознании.

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О задержанном юноше известно, что он учится в колледже в Орджоникидзевском районе. Именно там его нашли и задержали следователи во время занятий. E1.ru нашел однокурсников задержанного, которые охарактеризовали студента как «спокойного и тихого».

«Мы не близко общаемся, единственное, что могу сказать точно: он адекватный парень, мухи не обидит, по крайней мере в колледже он такой. Летом набил тату „666“ на шее. Я не думаю, что он на такое способен, к тому же он довольно маленького роста», — рассказал однокурсник подозреваемого.

Задержанный учится в колледже на электромонтера.

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«За недолгие два года я узнал его как разумного человека с сильной волей, готового помочь другу. Не буду расписывать всего много, но это его основные качества, за которые я его уважаю», — добавил другой студент.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подключился к расследованию убийства школьницы. По его словам, правозащитники должны изучить условия, которые привели к драке.

«Уровень детской жестокости всегда был достаточно серьезным в силу психофизиологических особенностей подростков. Но градус немножко повышается в качестве. Если раньше до первой крови дрались, сегодня ценность человеческой жизни падает», — отметил Мороков.