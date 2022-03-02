Влюбленная пара расправилась с соседями и сожгла их тела на юге Москвы. Главное

Останки двух сожженных тел обнаружил житель Москвы в лесополосе недалеко от района Южное Бутово. По подозрению в убийстве правоохранители задержали молодого человека и девушку. Их нашли на вокзале, когда они планировали уехать в родной город. По данным СМИ, причиной жестокой расправы стал бытовой конфликт. Подозреваемые и убитые жили в одном доме на улице Брусилова.

Страшная находка

Осведомленный источник «360» рассказал, что тела обнаружил местный житель, который вышел на прогулку с собаками. Именно животные привели хозяина в лесополосу, где на поляне лежали обгоревшие останки двух человеческих тел. По словам собеседника «360», перед сожжением трупы расчленили, а после сожгли.

Источник отметил, что злоумышленники предусмотрительно расчистили место от снега, чтобы он не потушил огонь. Для того, чтобы пламя быстрее уничтожило останки их облили горючей жидкостью.

По словам собеседника, огонь могли видеть жители местных домов, чьи окна выходят на лесополосу. Поляна легко просматривается, а возникновение там огня могло вызвать беспокойство. Но пожарных на место никто не вызывал.

Точно известно, что тела принадлежали мужчине и женщине. Об этом свидетельствуют остатки сгоревшей одежды. Следов машины от дороги до места происшествия не было, но остался другой след: предположительно, расчлененные трупы тащили до места сожжения на санках.

Соседи под подозрением

По факту обнаружения двух обгоревших тел московские следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сотрудники ведомства вместе с оперативниками МВД задержали подозреваемых в совершении преступления. Это оказались 32-летний мужчина и женщина на год его младше.

Предварительно следователи установили, что фигуранты дела жили в одном доме вместе с убитыми на улице Брусилова.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что подозреваемые пытались уехать с Павелецкого вокзала в свой родной город. В ближайшее время их доставят в следственный отдел для дачи показаний и установления всех обстоятельств случившегося.

Бытовой конфликт

Причиной жестокой расправы стал обычный бытовой конфликт, сообщил Telegram-канал «112». Все началось с ссоры соседей. Одному из мужчин не понравились выражения, которыми охарактеризовал его оппонент, и он схватился за нож. Свидетелем расправы стала жена пострадавшего, которую вооруженный ножом злоумышленник также зарезал.

Трупы он спрятал в своей квартире, где расчленил и оставил их у себя на несколько дней. Для того, чтобы избавиться от останков злоумышленник привлек свою возлюбленную. Вдвоем они вынесли тела из дома в пакетах, принесли в ближайшую лесополосу, где облили бензином и сожгли. После этого пара решила вернуться в родной город и отправилась на вокзал, где их задержали. Официального подтверждения этой информации пока нет.