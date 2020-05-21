Подделка документов, драки и провокации. Управляющая компания в войне с жильцами в Екатеринбурге вляпалась в уголовку

Близится к завершению скандальная история противостояния жильцов дома в Екатеринбурге и их управляющей компании «СД-Эксплуатация». Ее сотрудники имели неосторожность под видеокамерами обсуждать методы, которыми собираются вразумлять недовольных клиентов.

Эта история началась 9 ноября 2019 года. Сотрудники УК дома на улице Евгения Савкова в Екатеринбурге под видеокамерами рассуждали, как будут наказывать жильцов, которые остались недовольны их услугами и решили сменить компанию. В частности, прозвучало предложение разбивать машины собственников квартир, но где-нибудь в другом месте, чтобы не попасть на уличные камеры.

Однако горе-мстители не учли, что местный провайдер в борьбе за клиентов предоставил жильцам этого дома особую услугу — разместил камеры в здании и на парковке. То есть люди могли в личном кабинете посмотреть трансляцию практически из любого помещения в доме. Что они и сделали. И даже записали компрометирующий материал.

Поначалу руководство «СД-Эксплуатации» реагировало на обвинения вяло. Главный инженер компании Константин Попов назвал ситуацию саботажем и вообще выдумками сумасшедших людей.

«Вы там видите только то, что хотите видеть, я там ничего не вижу. Я смотрел видео, мне тоже интересно, но противозаконное — это если что-то уже сделано, а если люди говорят что-то на эмоциях, я в этом преступления не вижу», — заявил Попов.

На жильцов дома его тирада произвела обратное впечатление, они не успокоились и решили сменить УК на общем собрании дома. Один из собственников Виктор Лобов сообщил, что за избрание другой компании единогласно проголосовали все жильцы при явке 62%. Однако «СД-Эксплуатация» предъявила свой документ, согласно которому при явке жильцов в 52%, компания была утверждена.

«В протоколе масса опечаток и нестыковок по формулировкам, ошибки в фамилиях и инициалах членов счетной комиссии. И вишенка на торте — их подписи поддельные», — рассказал Виктор Лобов.

Юрист управляющей компании «СД-Эксплуатация» заявил, что компания к этим документам не имеет никакого отношения. По его мнению, историю раздувают конкуренты, которые хотят занять освободившееся место. Юрист заявил, что обсуждавшие экстренные меры борьбы с жильцами сотрудники были уволены. Но жители дома уверены, что это не так.

Противостояние нарастало, и 15 января 2020 года собственники решили выселить «СД-Эксплуатацию» собственными силами и использовать занимаемое ими помещение по усмотрению совета дома. Но не тут-то было. Предъявленный протокол общего собрания никакого впечатления на сотрудников УК не произвел.

Исполняющий обязанности директора УК «СД-Эксплуатация» Роман Дубов пожаловался, что в помещение ворвались около 30 человек, которыми руководили представители конкурирующей компании «ГринСервис». По его словам, протокол был поддельным, поэтому сотрудники вызвали на место конфликта полицию. Дубов пригрозил обращением в МВД и возбуждением уголовного дела.

Источник фото: «ВКонтакте»

Следующий акт противостояния произошел 22 января. Кто-то разбил топором стекло автомобиля Ford Mondeo, принадлежавшего коммерческому директору «ГринСервиса» Семену Трачеву. Один из жильцов дома рассказал, что фотографию с разбитым стеклом кто-то скинул в общий чат собственников.

Дубов заявил, что это провокация со стороны Трачева, который «накачивает» СМИ фейковыми новостями.

«Нас продолжают очернять, хотя компания полностью поменялась. Поэтому, узнав о ситуации, мы как управляющая компания вошли в полное сотрудничество с полицией. Пообещали предоставить им записи с камер видеонаблюдения», — подчеркнул Дубов.

Тесный контакт между полицией, жильцами дома и сотрудниками «СД-Эксплуатация» состоялся уже 9 февраля. В подъезде 25-этажного жилого здания произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Собственники решили, что на кнопку нажали охранники УК, но выключить сигнализацию было невозможно.

«Лифты встали, сигнализация орет, паника, люди начали эвакуироваться. А учитывая, что в помещение ТСЖ новую управляющую компанию не пускают, зайти и выключить сигнализацию нет возможности, она так орала часа два, пока инженера новой УК все-таки не пустили», — рассказал очевидец.

По его словам, присутствовавший там же Дубов оскорблял людей, а после того, как его сотрудники напали на жильца дома, остальные собственники бросились в драку. Конфликт сошел на нет после распыления газа из баллончика — просто нечем стало дышать.

Источник фото: «ВКонтакте»

Сейчас, по словам одного из собственников дома Виктора Лобова, история движется к завершению и жильцы смогут все-таки избавиться от «СД-Эксплуатация».

Руководство этой УК подало от лица жильца дома исковое заявление с просьбой признать протокол общего собрания о замене управляющей компании недействительным. В процессе разбирательства выяснилось, что 18-летний заявитель Иткин в доме не живет, хоть и является собственником. Более того, о том, что подал в суд, он узнал из соцсетей и пришел в ужас. Молодой человек утверждает, что его персональным данными воспользовались, не поставив его в известность. А доверенность, с которой в суд пришел якобы его представитель, никогда не оформлял.

«Судья была просто в ярости, она там рвала и метала: „Вы вообще оборзели?“ Ладно еще протокол подделать, но принести в суд фальшивые документы — это уже за гранью. Она там ругалась, представитель УК опять попросила отложить заседание, но ей отказали. В итоге сама судья написала письмо в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело», — рассказал Лобов.

В УК «СД-Эксплуатация» заявили, что Иткин отказался от искового заявления, будучи запуганным «ГринСервисом».

Но отец молодого человека утверждает, что сотрудники «СД-Эксплуатации» решили действовать от его имени потому, что сын должен был уйти в армию, и рассчитывали за год его отсутствия провернуть свои дела.

«Но в армию он не ушел из-за карантина, призыв затянулся... Конечно, его никто не запугивал, он также выступил в суде и объяснил, что никаких исков не писал. Поэтому судья и возбудила уголовное дело», — сообщил Антон Иткин.

Он добавил, что в итоге сын самостоятельно подал в заявление в прокуратуру и Следственный комитет.