Влиятельная семья врачей спасает сына от обвинений в педофилии. Но он сам признался жене, что насиловал падчерицу

В Волгограде женщина обвинила мужа в растлении малолетней падчерицы. Мужчина сам признался — полтора года склонял девочку к интиму. Мать школьницы Елена К. заявила «360», что боится — супруг может избежать заслуженного наказания. Дело якобы пытается замять его семья — известные в городе врачи.

Страшная ситуация вскрылась 29 ноября 2020 года. Тогда на руках у женщины был месячный младенец — их общий с супругом сын. Муж рассказал Елене, что поругался с дочерью и не знает, как помириться. Что между ними произошло, мужчина толком ответить не смог. Тогда она решила поговорить с ребенком.

«Она расплакалась, сказала, мол, это наш секрет, я не могу тебе рассказать, спроси у него. Чем настойчивее я спрашивала, тем сильнее она плакала», — вспомнила женщина.

В итоге девочка призналась, что отчим трогал ее в интимных местах, и поделилась другими ужасными подробностями. Супруг Елены на вопрос, что происходит, тоже не стал отпираться.

Прибежал с ножом, сказал, мол, изуродуй меня. <…> Нож я забрала и потихоньку написала отцу, что нужно срочно приехать. На конфликт не шла. <…> Мы уехали, а на следующий день я написала заявление Елена К. мать девочки.

Мужа жительницы Волгограда арестовали, началось следствие. Сначала процесс шел активно, но потом, по словам Елены, все спустилось на тормозах. После проведенной экспертизы подозреваемого в педофилии мужчину рекомендовали поместить в стационар, но сделано этого не было. Повторное исследование назначили на 12 мая, но провели, заметила мать ребенка, почему-то 31 марта.

«И он по тем же материалам [дела] признан невменяемым и нуждается в лечении», — подчеркнула женщина.

За мужчину вступилась семья?

Елена К. добавила, что родители ее мужа — медики. Мать раньше занимала должность главного невролога города, отец — и сейчас на руководящем посту, работал в медицине катастроф. Именно близкие, опасается женщина, повлияли на результаты экспертизы — и она попросту необъективна.

Женщине пришлось нанять адвоката. Юрист, сказала она, выявил в деле множество нарушений. Елена с удивлением узнала, что подписала в самом начале заявление, где якобы отказалась от ознакомления с материалами следствия.

«Были судмедэкспертизы, которые подтвердили, что с девочкой вступали в половой контакт. <…> На протяжении полутора лет. Когда это началось, мы не знаем», — добавила жительница Волгограда.

Она призналась, что была вынуждена обратиться в СМИ, чтобы о ее историю услышали. После первых материалов дело передали в СК — «то ли на проверку, то ли совсем».

Сначала признался, потом отказался

Муж Елены находится в СИЗО. Его арестовали на пять месяцев. Сначала, обратила внимание женщина, он во всем признался, но пару месяцев назад отказался от показаний и заявил, что его заставили.

«Я хочу, чтобы было то наказание, которое он заслужил», — подчеркнула мать пострадавшей девочки.

Отец обвиняемого в педофилии отказался комментировать «360» произошедшее. «Если вы ей верите, то ради бога», — коротко ответил он на вопрос о поступке своего сына.