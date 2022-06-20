Москвич пожаловался на отказ напечатать букву Z на футболке. Личные взгляды не должны влиять на бизнес

Отказ московской мастерской сделать принт на футболке с надписью «Zа Победу!» возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он сообщил, что с жалобой на компанию к нему обратился один из клиентов мастерской. Когда он озвучил менеджеру свой заказ, то столкнулся с резким отказом, который сотрудник фирмы аргументировал решением генерального директора. Но подобный отказ считается незаконным и владельца бизнеса могут заставить его выполнить.

Отказ за Z

Об истории с московской мастерской депутат Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале. В качестве подтверждения своих слов он привел скрины переписки клиента с менеджером фирмы.

На опубликованных кадрах можно прочитать, что менеджер объясняет отказ решением руководства, так как Z — это «буква военного подразделения». При последующих попытках сделать заказ в мастерской ответили, что не наносят символику на футболки. Хотя на сайте достаточно примеров с различными логотипами и символами.

Хинштейн отметил, что направит запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру, чтобы там оценили поведение владельца компании.

«Даже с позиции закона о защите права потребителей они не имели права отказать в предоставлении услуги, публично заявленной фирмой — напечатать любой принт на футболке по рисунку заказчика. Я уж не говорю о бойкоте букве Z, что также должно получить свою правовую оценку. То, что стало нормой в Риге, Варшаве и Львове, недопустимо в Москве», — подчеркнул депутат.

Хинштейн не исключил, что владелец фирмы ввел полный запрет на использование символики специальной военной операции.

Связаться с руководителем мастерской «360» не удалось. Представители компании отметили, что вряд ли директор даст комментарий, но запрос пообещали передать.

Это не первый случай, когда буква Z становится аргументом для отказа в обслуживании. На минувшей неделе в Сети распространилось видео из Крыма. В ролике военные просили сотрудников автосервиса помочь с ремонтом колеса грузовой машины с буквой Z. В ответ они услышали заявление, что «военным не помогают».

Сам владелец автосервиса назвал случившееся недоразумением, так как на его станции техобслуживания работают только с легковыми машинами. Однако хамство сотрудников привело к проверке автосервиса, в ходе которой выяснилось, что станция построена незаконно.

Муниципальная администрация дала предпринимателю две недели на самостоятельный снос. В противном случае ему пообещали судебное разбирательство.

Как добиться своих прав

Количество случаев, когда предприниматель может отказать клиенту, строго ограничено. К примеру, у бизнесмена нет возможности выполнить просьбу заказчика. Об этом «360» заявила адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Екатерина Усачева.

«В данном случае договор считается публичным. Поэтому отказ в услуге вне зависимости от того, какая там символика была, неправомерен», — прокомментировала она ситуацию с московской мастерской по нанесению принтов на футболки.

Адвокат подчеркнула, что в таких случаях клиент может написать претензию, если она не помогла, то можно обратиться в суд, который может заставить владельца бизнеса выполнить заказ.

«Но это достаточно длительный и трудоемкий процесс. Поэтому многие обращаются в Роспотребнадзор, к различным государственным структурам, чтобы они помогли решить этот вопрос. Главное, в заявлении надо указать, что речь идет о нарушении прав потребителя, если заказчиком выступает физическое лицо», — пояснила Усачева.

Адвокат добавила, что для владельца компании существенных последствий нет. Его могут принудить к заключению договора и выполнению заказа или его ждет административная ответственность за нарушение права клиента.

По ее словам, такая проблема возникает в последнее время все чаще, поэтому необходимо воздействовать на таких предпринимателей проверками на предмет нарушения прав клиентов.