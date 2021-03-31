Влияние можно купить. Какую выгоду страны-должники принесут России

Всемирный банк раскрыл должников России. Выяснилось, что на 2019 год в список входят 30 развивающихся стран. Общая сумма долга по двусторонним займам составила 22,9 миллиарда долларов. По словам экспертов, большая часть суммы — это советские долги, а новые займы Россия дает для того, чтобы расширить свои сферы влияния.

Россия заняла пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. На первом месте оказался Китай, давший кредитов в общей сумме на 149 миллиардов долларов.

Эту информацию предоставил экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый на основе данных Всемирного банка. Минфин России, например, такую информацию обычно не раскрывает.

Среди главных должников России оказались Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Белоруссия стала самым крупным заемщиком. На конец 2019 года она должна была 8,1 миллиарда долларов, а уже в 2020 году было подписано соглашение о выделении стране еще одного миллиарда. Венесуэле, Индии, Вьетнаму, Бангладешу и Йемену в 2019 году также дали более одного миллиарда долларов.

Михалый рассказал РБК, что в списке заемщиков России от Всемирного банка нет Ирака и Кубы — их задолженность перед Россией в конце 2018 года могла достигать почти четырех миллиардов долларов.

Среди других стран должников в 2019 году затесались Египет — 495,5 миллиона долларов, Сомали — 418 миллионов долларов, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания — в общей сумме 555 миллионов долларов.

Некоторые долги несут устаревший характер. Деньги могли быть выделены в советское время, в 90-х или начале нулевых, а потом двусторонний долг по той или иной причине был заморожен. Например, Украина перестала выплачивать долги в марте 2014 года. По данным украинского Минфина, долг страны составляет 606 миллионов долларов, но Россия считает, что Украина должна более трех миллиардов долларов.

Среди замороженных должников можно найти и другие страны: Йемен перестал выплачивать деньги еще в 1990-х годах, Афганистан — в 2009 году, а Сирия — в 2011 году, когда началась гражданская война. Последняя задолжала России чуть больше полумиллиарда долларов.

РБК со ссылкой на данные Минфина России отметил, что в целом зарубежные страны и юрлица на 1 октября 2020 года должны были России 39,6 миллиарда долларов. В эту сумму входят также 15,8 миллиарда долларов долга бывшего СССР. В 2021 году Россия планирует выделить финансовые и экспортные госкредиты на сумму около 4,6 миллиарда долларов.

Деньги в обмен на влияние

Возникает вопрос, почему мы выделяем такие большие суммы развивающимся странам. По словам независимого экономического эксперта Антона Шабанова, развивающиеся страны интересны тем, что они развиваются. Развивающаяся страна — это ребенок, который быстро растет, поэтому в нее инвестировать выгодно и интересно. Это зачастую приносит высокую доходность.

Как правило такие кредиты не работают по схеме «дали денег и забыли». Обычно взамен на деньги страна получает право на постройку какого-то завода, разработку месторождения и все в этом духе. Речь идет не просто о кредитном обязательстве с чьей-либо стороны, а о довольно сложных сделках и проектах. Например, одалживая деньги Венесуэле, мы можем получить доступ к их нефти.

Доктор экономических наук и профессор Никита Кричевский подчеркнул, что данные по задолженностям делятся на два типа. Первый — это советские долги. Большинство из которых являются невозвратными, потому что деньгами эти государства долг отдать не могут. А что с них брать вместо этого Россия не знает и кому продать тоже, а тем более за сколько.

Второй тип — это вновь образованные долги. Россия продолжает давать кредиты странам в попытке обменять их на влияние. По мнению специалиста, выходит это сейчас не очень. Собеседник «360» уверен, что при кредитовании других стран Россия не думает на перспективу, а решает проблемы сегодняшнего дня.

Кричевский приводит в пример Китай, который по выдаче кредитов занимает первое место. Он выделил развивающимся странам около 150 миллиардов долларов и чувствует себя полноправным хозяином в Африке. Все потому что Китай заранее предполагает, что вернуть деньги в срок не получится, но взамен можно будет приобрести какие-то не финансовые преференции и оговаривает это в дополнении к договорам о предоставлении займов.

«Китай мыслит на перспективу, и в этом его ключевое отличие от России», — подчеркнул Кричевский.

При этом эксперт отметил, что выделенные другим странам деньги не сильно бьют по бюджету России. Например, те восемь миллиардов долларов, что мы предоставили Белоруссии в масштабах Российской Федерации не являются большой суммой, уверен собеседник. Это приблизительно 600 миллиардов рублей, что составляет лишь три процента федерального бюджета на этот год. Да, 600 миллиардов — это серьезные деньги, но в масштабах страны совершенно не значимые.

А Шабанов добавил, что к анализу Дэвида Михалого стоит относиться с долей скепсиса. Подобные аналитические выкладки — это всего лишь чье-то мнение и доверять такой статистике на сто процентов не нужно.