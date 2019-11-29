Влияют ли звезды на верность? Названы самые «гулящие» знаки зодиака

Козероги возглавили список с 16% от всех изменивших. Оказалось, что Козероги, в силу того, что это знаки земли, чрезвычайно практичные. Когда они находятся в браке, который не делает их полностью счастливыми, они решают искать это счастье в другом месте. К тому же, представители этого знака способны мастерски планировать свои дела и могут хорошо хранить секреты.

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На втором месте расположились Весы с ошеломляющими 13%. У Раков — 11%, а у Тельцов — 9%.

Также выяснилось, что из двух тысяч опрошенных целых 14% оказались в браке со Львом. Многие высказали мнение, что Львы — прекрасные мужья и жены, идеальные партнеры, работающие, хорошие отцы.

Однако 8% из них изменяют. Львы — страстные знаки зодиака, очень конкурентоспособные и амбициозные, а также упрямые.

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Это место они разделили со Скорпионом и Близнецами (8%). Другие знаки зодиака, менее склонные к обману — это Овен (7%), Водолей (5%) и Рыбы (5%).

А если вы хотите, чтобы ваш партнер оставался вам верным? Значит вам нужно строить отношения со Стрельцом. Люди родившиеся под этим знаком моногамны — только 4% в настоящее время изменили своему партнеру.

Это шокирует, так как это знак огня, знак риска, страсти и поиска секса. Помимо этого Стрельцы очень общительны. Однако, если они берут на себя обязательство, то склонны его придерживаться. Они стараются найти счастье в браке, а не за его пределами, а множество знакомств — не самая сильная их сторона.