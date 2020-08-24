После взрыва газопровода в Сирии пропало электричество. Власти считают это терактом

Министерство энергетики Сирии сообщило, что взрыв трубопровода в районе Дамаска привел к отключению электричества по всей стране. Это уже шестое нападение на него. Власти назвали атаку на газопровод терактом.

Как передает Al Jazeera, взрыв произошел на арабском газопроводе после полуночи между Адрой и Думайрой на северо-востоке Дамаска. После этого во всей Сирии отключилось электричество. Это так же подтвердил министр энергетики. Он сказал, что это уже шестая атака на газопровод, и что технические специалисты работают над устранением проблемы. Электричество должно быть восстановлено в ближайшие часы.

Министр нефти Али Ганем заявил, что взрыв в линии, питающей три электростанции на юге Сирии, был «террористической атакой», но не стал вдаваться в подробности.

Власти заявили, что некоторые электростанции уже подключили к электросети и подали энергию для жизненно важных инфраструктур. Электричество также постепенно возвращается в несколько провинций.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил журналистам в Женеве, что США все еще изучает, кто ответственен за атаку. Предполагается, что это был удар ИГ*.

Этот случай стал последним в череде инцидентов, затронувших государственную энергетическую инфраструктуру.

В декабре почти одновременные атаки, предположительно осуществленные беспилотниками, поразили три государственных нефтегазовых объекта в центральной Сирии. Один был нацелен на нефтеперерабатывающий завод в центральном городе Хомс.

В январе правительство Сирии заявило, что водолазы заложили взрывчатку в морские трубопроводы, принадлежащие нефтеперерабатывающему заводу Баниас на побережье Средиземного моря. К остановке работ это не привело.

В 2018 году правительство Дамаска, поддерживаемое Россией и Ираном, изгнало последних повстанцев из Ад-Дмейра, поселка примерно в 40 км к северо-востоку от Дамаска. Однако ИГ* сохраняет присутствие в обширной пустыне Бадиа к востоку от города.

Сирийское правительство, оппозиция и делегации гражданского общества возобновили встречи в понедельник в Женеве для обсуждения возможной новой конституции — шаг, который посредник ООН рассматривает как возможный шанс к окончательному разрешению разрушительной девятилетней гражданской войны в стране.

Сирийская война унесла жизни сотен тысяч людей и привела к перемещению более половины довоенного населения с тех пор, как она началась в 2011 году. Правительство Дамаска также потеряло контроль над ключевыми нефтяными месторождениями, в результате чего доходы государства от углеводородов резко упали на миллиарды долларов.

*«Исламское государство»/ ИГ — запрещенная на территории России террористическая организация.