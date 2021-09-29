Власти Китая усыпили трех кошек с коронавирусом против воли их хозяйки. Это было излишне

В Китае у трех домашних кошек тест на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на возражения хозяйки, власти усыпили животных. Они боялись, что те могут заразить людей. Ветеринары заявили «360», что такой подход не решит проблемы.

Как написала газета South China Morning Post, 21 сентября женщину из города Харбин по фамилии Лю госпитализировали в больницу с коронавирусом. Дома она оставила трех своих кошек с достаточным количеством еды и воды, а общественные работники помогали ухаживать за ними.

В понедельник она получила сообщение от работников о том, что у ее кошек выявили положительный результат теста на коронавирус.

«Поскольку не было предыдущего примера лечения кошек, они хотели усыпить их и хотели, чтобы я дала им письменное разрешение, я не согласилась», — сказала женщина. Она надеялась, что животные пройдут курс лечения.

Во вторник работники сообщили, что профессионального лечения кошек от коронавируса не существует, поэтому их усыпят.

«Я никогда никого не хотела винить, я просто хотела найти для них шанс остаться в живых, но этого шанса даже не предоставили», — написала Лю на Weibo во вторник вечером.

Неоправданные меры

Соцработники пытались оправдать такое решение тем, что кошки разносили бы коронавирус по квартире и их хозяйка постоянно находилась бы под угрозой повторного заражения.

Однако профессор вирусологии в британском университете Ноттингема Рэйчел Тарлинтон в разговоре с Rеutеrs усомнилась в том, что риск был большим. В социальных сетях люди также возмутились действиями властей.

«Я категорически не согласен с таким подходом! Это грубая, упрощенная и ленивая форма решения проблемы, чтобы избежать ответственности», — написал один пользователь в Weibo.

«Их протестировали 27-го и умертвили 28-го? Кто проводил эти тесты и может доказать, что они действительно были больны? И если результат теста положительный, значит ли это, что они больны?» — спросил другой.

Ванесса Баррс, профессор Городского университета Гонконга, специализирующаяся на здоровье и болезнях животных, заявила, что риск передачи инфекции людям от зараженных домашних животных низкий.

«Пока за всю пандемию не было подтвержденных сообщений о заражении человека от кошки, в отличие от ситуации с выращиваемой норкой в Европе, где произошла передача от норки, инфицированной COVID-19, человеку», — сказала она.

С этим согласен ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он подчеркнул, что доказанных фактов о том, что коронавирус от животного может передаваться человеку, пока нет.

«У каждого второго есть кошки и собаки. Учитывая, что миллионы людей болели ковидом, у нас бы уже давным-давно домашние питомцы перезаражались коронавирусом, если бы межвидовая передача инфекции действительно существовала», — заявил он.

Если кошки действительно заболели COVID-19, то этому есть два объяснения. Первое — это то, что действительно произошла мутация инфекции и теперь она передается межвидово. Второе — у животных иммунитет был убит настолько, что они стали восприимчивы к любой заразе.

«Даже если речь идет о первом случае, что маловероятно, то нужно заняться лечением животного. Просто усыпить? Мы что, всех кошек на планете истребим? Это не решение проблемы», — подчеркнул Шеляков.

Ветеринарный врач Александр Константиновский также напомнил, что обычно у кошек бывает свой коронавирус. Он сильно отличается от человеческого и межвидово тоже не передается.

«Коронавирус у кошек проявляется в виде инфекционного перитонита. Это сосудистое заболевание, в котором стенки кровеносных сосудов разрушаются и происходит выпад плазмы в легкие или брюшную полость. Из-за этого легкие не могут сокращаться — и животные погибают», — рассказал он.

Стоит также отметить, что в России сейчас домашних питомцев можно вакцинировать от коронавируса.