Власти Китая на попятную не пойдут

Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не будет. Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников независимости острова и внешних сил. Об этом сказано в опубликованной властями КНР «Белой книге». Воссоединение острова и КНР ликвидирует правовые проблемы и создаст возможности для экономического развития. Но США могут помешать этому процессу. Своим мнением с «360» поделился востоковед и китаист Никита Мендкович.

Далее — прямая речь.

Я считаю, что в ближайшее время силовой сценарий воссоединения Китая и Тайваня маловероятен. Другое дело, что рано или поздно остров будет взят либо войсками, либо за счет политических и экономических рычагов. Пока что военный сценарий кажется мне наиболее вероятным. Это связано с тем, что перед Китаем стоит неоспоримый вопрос необходимости воссоединения с Тайванем.

Напомню, что на острове живет китайское население, большинство стран признают его частью КНР. По сути, после окончания Второй мировой войны Тайвань оказался под контролем правых радикалов, которые не подчиняются Пекину. Именно поэтому восстановление единства страны для Китая вопрос принципиальный и идеологический. Власти КНР на попятную в нем не пойдут

Источник фото: РИА «Новости» / Ильдус Гилязутдинов

Китай рассматривает в том числе и мирный вариант воссоединения с Тайванем. Он представляет собой использование политических и экономических средств. То есть присоединение будет не на основе ликвидации так называемого тайваньского режима с помощью войск, а путем принуждения его к отказу от сепаратизма. Здесь Китай может использовать опыт поэтапного воссоединения с Гонконгом, которое произошло в 1997 году.

Для Тайваня воссоединение с Китаем будет иметь довольно весомую выгоду. Прежде всего напомню, что тайваньское население — это китайское ханьское население. Для них воссоединение с материнской страной и материнской культурой — это во многом исторический момент

У Китая и Тайваня есть общая история и традиции, которые составляют основу тайваньского общества. Население тоже читает труды Конфуция, оно живет теми же культурными стереотипами и нормами, которые приняты в континентальном Китае.

Источник фото: РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

Кроме того, воссоединение с Китаем ликвидирует любые правовые проблемы на острове и создаст возможности для развития в рамках большей по масштабу экономики. Тем более что сейчас на фоне кризиса, вызванного визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, ряд видов торговли заморожен. Из-за этого Тайвань уже потерял фактически несколько отраслей. Например, уже в первые недели китайские санкции больно ударили по тайваньскому рыболовству.

США и страны Запада, конечно же, захотят повлиять на воссоединение Китая и Тайваня. Они пока делают это в негативном ключе и провоцируют напряженность, тем самым создавая предпосылки к развитию силового сценария. Мы все увидели, как провокационный визит Нэнси Пелоси чуть не толкнул регион в пучину глобальной войны. Причем отмечу, что ее поездка на Тайвань состоялась во многом даже не из-за интересов США, а из-за желания самой Пелоси отвлечь общественность от коррупционных скандалов вокруг ее семьи.