Власть в руках кухарок. Могут ли случайные люди удачно управлять городами и странами

Бывшая уборщица стала главой поселения Повалихинское под Костромой. При этом случай с Мариной Удгодской оказался не единственным, когда человек без политического опыта неожиданно занимает руководящую должность. Могут ли музыканты, домохозяйки или художники управлять народом?

Уборщица — глава поселения

В Костромской области выборы главы Повалихинского сельского поселения выиграла Марина Удгодская, которая работает уборщицей в администрации. На выборах 35-летняя женщина стала единственным соперником действующего главы поселения Николая Локтева. Уборщица получила почти 61,7% голосов, а ее соперник — 34,04%.

По данным издания «Подъем», Локтев попросил Удгодскую побыть техническим кандидатом, чтобы выборы не стали безальтернативными. Действующий глава не ожидал, что люди предпочтут любого кандидата, кроме него.

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», — заявила Удгодская.

Женщина призналась, что работает уборщицей уже пятый год и не знает, что будет теперь входить в ее обязанности. До вступления в должность — 1 октября — она продолжит убирать здание администрации.

А ведь и за рубежом есть случаи, когда в политику — правда, куда крупнее костромской — попадали так же случайно.

Домохозяйка — лидер протеста

Неожиданно в политике оказалась Светлана Тихановская. В президенты Белоруссии собирался ее муж Сергей Тихановский, а сама Светлана занималась воспитанием детей, бытом и рассчитывала лишь помогать в предвыборной гонке. Однако во время регистрации кандидатов Тихановский отбывал административный арест. Светлане не разрешили подать документы супруга по доверенности, и она решила участвовать сама.

«Честно говоря, я была просто ноль в Избирательном кодексе. Но я сделала это ради него. Я была уверена, что меня не зарегистрируют, но я хотя бы проявлю солидарность с мужем, покажу, что не опустила руки. Двое товарищей Сергея привели меня к зданию ЦИК, а меня на самом деле трясло в тот момент», — заявила Тихановская, которую все-таки зарегистрировали.

Тихановского допустили к участию в кампании в качестве главы инициативной группы, а его жена неожиданно для себя начала делать карьеру в политике и стала лидером протеста. Акции в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция же считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Та не скрывает, что собирается стать промежуточным президентом, который подготовит страну к новым выборам.

Металлист — член совета города

Норвежского музыканта-металлиста Гюльве Нагелля, известного под псевдонимом Fenriz, избрали в совет города Кульботн, недалеко от Осло. Население — всего несколько тысяч человек. При этом мужчина не хотел побеждать. Основатель, барабанщик и вокалист коллектива Darkthrone согласился участвовать в выборах, потому что был уверен в проигрыше.

Ему позвонили и предложили войти в список для голосования. «Я сказал да, думая, что я буду где-то 18-м в списке и мне не придется ничего делать», — рассказал Нагелль.

Девизом его избирательной кампании стала фраза: «Пожалуйста, не голосуйте за меня». В качестве агитационного фото кандидат использовал снимок со своим котом.

Музыкант не обрадовался победе. Он считает полученную работу скучной и неприбыльной. При этом Нагелль не может отказаться от должности. Возможность уйти в отставку появится у него лишь через четыре года после избрания.

«В основном я должен подключаться к работе, когда люди, которые обычно ходят на большие собрания, вдруг заболевают или с ними что-то случается. Вот тогда я должен прийти, сидеть там и чувствовать себя дураком среди порядочных людей», — так музыкант описал свои обязанности.

Металлурга в президенты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказывал, что «был сыном неграмотных крестьян: ни отец, ни мама никогда не учились в школе вообще». Семья жила крайне скромно, и чтобы помочь, будущий политик пошел работать металлургом.

«Вышел из крестьян, пошел работать сталеваром с лопатой и ломом в руке и никогда не думал, что я буду президентом, но я старался делать честно то, что у меня было в руках, эту работу», — вспоминал он.

В 1967 году Назарбаев работал уже старшим газовщиком смены и получал более 500 рублей месяц. Тогда же освободилась должность руководителя горкома комсомола. Будущему президенту настойчиво предложили эту работу, однако он отказался. Он бы зарабатывал в разы меньше денег, да и работа сказалась бы на «горячем стаже» газовщика. Дело закончилось строгим выговором с занесением в учетную карточку члена КПСС с формулировкой: «За политическую незрелость и проявленное малодушие»».

Перейти из металлургов в чиновники Назарбаеву все же пришлось — карьера пошла в гору. «Выступать, со всеми встречаться научился, случайно пошел в политику. И теперь президент», — заявил Назарбаев.

Он был главой Казахстана с 24 апреля 1990 по 20 марта 2019 года. При нем определили государственные границы суверенной страны, создали механизмы рыночной экономики, построили столицу Астану, государство вышло из двух мировых экономических кризисов, сформировали средний класс и национальное предпринимательство.

Художник стал премьер-министром

Эди Рама по профессии художник. Его работы были представлены на многочисленных выставках на родине в Албании и за границей: в Париже, Берлине и Бразилии. В начале 1990-х он занимал должность профессора в Академии искусств Албании и даже издал две книги.

Однако потом Рама уехал в Париж учиться. Вернуться в Албанию его заставили похороны отца Кристака Рама, известного скульптора. Потом премьер Фатос Нано предложил ему в своем правительстве должность министра культуры, молодежи и спорта. Рама занимал этот пост до 2000 года.

А после выиграл на выборах мэра Тираны, получив 55% голосов. Художник занимал этот пост 11 лет. Он отличился изменением вида и застройки города. Рама устранил нелегальные постройки, перекрасил фасады многих зданий в яркие цвета. Он также разработал проект, который озеленил город. За свою работу художник и мэр получил в 2004 году титул World Mayor 2004, а в 2005 году оказался в списке European Heroes 2005 журнала Time. С 2013 года Рама занимает пост председателя Совета министров Албании.

Может ли кухарка управлять государством?

«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» — эту фразу приписывают Ленину, когда критикуют социализм и СССР. Но человеку с улицы сложно хорошо выполнять управленческие роли — в этом, как и в любой важной работе, нужен опыт. С этим согласен и генеральный директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов.

«Управление требует особого профессионализма. Просто так прийти с улицы и начать управлять даже муниципалитетом — это большая опасность для муниципалитета, не говоря уже об управлении страной. Пресловутая кухарка ну там вообще никак с этим не справится», — сказал он «360».

По его словам, сейчас запрос на настоящих политиков растет во всем мире. Собеседник отметил, что «человек с улицы» может привносить интересные идеи, однако в управление его пускать нельзя.

Потребуется накопить опыт, подучиться вполне возможно, но при этом желательно, чтоб новичок не стал одним из многочисленных типичных политиков и управленцев, пока учится, не переформатировал сам себя и не утратил свои важные качества как гласа народа Максим Вилисов.

При этом Вилисов подчеркнул, что все зависит от конкретного человека и среды, в которой он находится.