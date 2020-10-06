Оппозиция сломила власть в Киргизии за сутки. К чему могут привести протесты

Протесты в Киргизии разгорались всю ночь. В Бишкеке собрались более двух тысяч горожан. Протестующие захватили парламент с мэрией и освободили из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, а также бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Что ждет страну дальше?

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — говорится в заявлении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, опубликованном на его официальном сайте.

Глава республики подчеркнул, что приказал силовикам не открывать огонь и что власти уже приняли все меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Жээнбеков также отметил, что предложил расследовать нарушения на выборах и, если есть необходимость, отменить результаты.

После этого итоги выборов действительно отменили. Об этом местному изданию 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ЦИК страны.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Джурабаева.

С чего начались протесты

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Участвовать в них планировали более 40 политических объединений. Но в итоге за места в парламенте боролись 16 партий, остальные либо отказались от этой идеи, либо не успели подать необходимые документы.

На выборах распределялись 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии, партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкеке и Оше.

Результаты выборов показали, что в парламент прошли только четыре партии. После этого, 5 октября, сторонники проигравших политических объединений вышли на протесты в Бишкеке.

Участники акций требовали провести повторные выборы. Для разгона митингующих силовики применили светошумовые гранаты и водометы. Протестующие в свою очередь отбивались от правоохранителей камнями. В ходе столкновений пострадали 590 человек, один погиб, сообщается на странице Минздрава республики в Facebook.

Протестующие захватили здания аппарата президента и парламента и продолжают оставаться там. Акции также проходят в других городах Киргизии: Оше, Нарыне, Кара-Балте, Таласе.

Атамбаев станет лидером оппозиции?

«В Киргизии, по сути, действительно случился политический переворот. Освобожденный из тюрьмы бывший президент Атамбаев пользуется большим авторитетом и сможет возглавить страну в том случае, если власть действительно поменяется. Ситуация будет развиваться таким образом, что нынешняя оппозиция, которая поджигает помойки и выходит на улицы, вынуждена будет заключить союз с бывшим президентом, потому что без него ситуация нормализоваться никак не сможет», — заявил в разговоре с «360» политолог Илья Гращенков.

По его словам, удерживать власть, как это делает Александр Лукашенко в Белоруссии, нынешнее руководство Киргизии не может. И Атамбаев вскоре станет лидером оппозиции.

«Мы находимся в очень интересной ситуации, когда у нас есть легитимный президент, который призвал протестующих к диалогу и назвал все это незаконным. Но дело в том, что реальная власть принадлежит именно этим демонстрантам, захватившим ночью Белый дом, здание МВД, телевидение и мэрию. Таким образом, действующий президент фактически полностью лишен власти над силовыми структурами и на севере, и на юге», — заявил другой собеседник «360», политолог из Киргизии Марс Сариев.

При этом он отметил, что серьезной дестабилизации в стране нет: учреждения функционируют, люди ходят на работу. Однако неизвестно, что будет дальше, так как часть силовиков ночью уже перешла на сторону протестующих, а молодежь из регионов на машинах собирается в столице, отметил Сариев.

Думаю, что уже все. Несмотря на то, что президент готов к диалогу, а ЦИК аннулировал результаты выборов, в регионах власть сменяется. Таким вольным способом люди собираются и сносят мэров, губернаторов и ставят своих. У страны сейчас есть риск превратиться в страну полевых командиров. Если мы не перейдем в правовое русло, то эта вакханалия самоназначений затянется Марс Сариев.

Сариев подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране благоприятна для вмешательства со стороны Запада, чего боятся жители Киргизии. Одновременно с этим народ боится повторения прошлых ошибок руководителей, которые сейчас выходят из СИЗО и наверняка попробуют снова взять власть в свои руки.