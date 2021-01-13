Взять власть над мужским достоинством. Хакеры снова взламывают пояса верности

Хакеры опять покусились на электронные пояса верности. Несколько человек пожаловались на взлом своих устройств с попыткой вымогательства. А злоумышленник при взломе оставил еще и ироничные подписи.

Зависимость

Как сообщил VICE, хакер взломал мужские пояса верности, подключенные к Интернету, и потребовал выкуп в биткоинах для их разблокировки.

Пострадавший по имени Роберт рассказал, что получил сообщение от хакера с требованием заплатить 0,02 биткоина, примерно 750 долларов или 55 тысяч рублей, для разблокировки устройства. Как объяснил мужчина, пояс был намертво закрыт и было совершенно ясно, что он не мог его контролировать.

«К счастью, когда это произошло, пояс был не на мне», — сказал Роберт.

Одной из жертв при взломе пришло сообщение со словами: «Твой член теперь мой». Неизвестно, заплатил пострадавший что-то хакеру или нет.

О том, что эти устройства могут угрожать безопасности, говорили еще в октябре предыдущего года. Тогда британские эксперты выяснили, что электронные пояса верности Cell Mate китайской компании Qiui могут блокировать не только их владельцы, но и хакеры.

Исследователь безопасности в компании Pentest Partners Алекс Ломас, проводивший аудит устройства Cell Mate, подтвердил, что некоторые пользователи получали сообщения о вымогательстве.

Гаджет работает так, что его надевают на промежность и блокируют. Открыть замок может только другой человек через специальное приложение. Ключ к такому устройству не прилагается. Из-за того, что владельцы компании оставили API приложения доступным, у злоумышленников появилась возможность взлома.

Когда новости об уязвимости поясов верности только появились, высказывались версии о том, что в случае взлома снять его можно будет лишь двумя способами: разрезать болторезом или перезагрузить устройство с помощью электрического разряда.

Дабы успокоить потенциальных покупателей, компания выпустила небольшое видео, где показала, как можно снять пояс при помощи простой отвертки.

Кому нужны пояса верности?

Когда-то бытовало мнение, что пояса верности появились еще в Средневековье. Сейчас историки и ученые приходят к выводу, что первые настоящие пояса верности появились только в XIX веке. Их задачей было не дать детям мастурбировать.

Сегодня пояса верности чаще распространены среди членов БДСМ-сообществ. Обычно использование этого устройства является частью ролевой игры, где один партнер доминирует, а второй подчиняется. Соответственно, у первого должен быть контроль над своим партнером и тем, как и когда он получает удовольствие. Он решает, когда второй может заниматься сексом или мастурбировать, а помогает ему в этом данный девайс. Пояса также используются для мазохистских практик.

Еще одна причина ношения пояса верности — это попытка быть верным своему партнеру или заставить его быть таковым. Эдакий оберег от измен.

К услугам пояса верности также прибегают религиозные люди, пытающиеся избежать добрачного секса.

Есть еще мужчины, страдающие от порнозависимости. Это часто приводит к нездоровым объемам мастурбации. В таких случаях пояс верности тоже отлично помогает.

Ну и последняя причина — это усиление удовольствия. Если некоторое время не мастурбировать или не заниматься сексом, то качество спермы улучшается, говорят ученые. Даже после пары дней ношения пояса следующая эякуляция у мужчины будет значительно больше, а оргазм — интенсивнее.