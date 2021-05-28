Запад осудил выборы в Сирии. Но санкции только усилили власть Асада

Башар Асад, находящийся у власти с 2000 года, вновь победил на выборах президента Сирии. Он набрал более 95% голосов. На Западе выборы уже окрестили недемократичными и отказались признавать свободными. По словам российских экспертов, все было честно, а победа Асада ожидаема. Люди доверяют ему, потому что он восстанавливает экономику и борется с террористами.

По сообщениям агентства SANA, сирийский президент Башар Асад победил на выборах, получив более 95% голосов. За него проголосовали 13,5 миллиона человек. Помимо Асада, в выборах участвовали бывший депутат от Социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла и представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

Выборы посетили 14,2 миллиона сирийцев, а явка составила 78%. Асада избрали на еще один семилетний срок.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — передало РИА «Новости» реакцию Асада на собственную победу.

Он также заявил о начале нового этапа работы «для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть».

Впервые пост президента Башар Асад занял в 2000 году, сменив своего отца Хафеза Асада, руководившего Сирией с 1971 по 2000 год.

Помощь США и ЕС

На Западе победу Асада уже раскритиковали, а выборы назвали несвободными. Эксперт школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал Теlеgrаm-каналу РИА «Новости», что удушающие санкции Запада дали противоположный эффект. ЕС и США предполагали, что они будут работать против политической элиты страны, но на самом деле ударили по населению. Из-за этого жители стали сплачиваться вокруг той самой элиты, даже если раньше относились к ней настороженно.

Еще один важный аспект — это отсутствие лучшей альтернативы. Сирийская оппозиция пока не способна объединиться и составить достойную конкуренцию Асаду, поэтому народ выбирает то, что уже есть и работает.

«Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это дает возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Дает надежду на объединение сирийских земель», — сказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков РИА «Новости».

Он добавил, что Асад заработал себе репутацию сильного президента, не бросившего страну в сложный период и не склонившего голову перед врагами.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков также отметил в разговоре с «360», что люди, живущие на территориях, подконтрольных сирийскому правительству, поддерживают существующий в стране политический режим. Они видят результаты деятельности Асада и голосуют за него.

«Как минимум в большей части страны прекратилась война в горячей фазе. Идет восстановление экономики. Это принципиальная позиция сирийских властей: как только регион более-менее освобождается и территория очищается от террористов, немедленно начинается процесс восстановления инфраструктуры», — сказал Егорченков.

Реакция Запада

Тем временем европейские государства продолжают стоять на своем. Как сообщил РБК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что выборы не следовали принципам демократического голосования.

«Они могут вызывать доверие только в том случае, если все сирийцы, включая внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов диаспоры, смогут участвовать [в них] в безопасной и нейтральной обстановке, без угрозы запугивания и в свободной и справедливой политической конкуренции», — заявил Боррель.

Помимо него, главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании, Франции, Италии и США выпустили совместное заявление, где подчеркнули, что не признают прошедшие выборы честными и свободными.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в разговоре с РИА «Новости» заметил, что подобная критика выглядит как попытка навязать чужим странам свою волю. Запад игнорирует нарушения в собственных государствах, как это было во время избирательной кампании в США, но лезет в политику других.

Егорченков добавил, что одним словесным неодобрением ЕС и США вряд ли ограничатся. Скорее всего, они продолжат экономическое давление в виде санкций. Стоит также ожидать попыток раскачивания ситуации в стране через зарубежную оппозицию и продолжение спонсирования тех или иных вооруженных групп на территории Сирии. Помимо этого, будут попытки оторвать куски страны, чтобы держать их под своим контролем.

«Эти рычаги по-прежнему будут использоваться и никуда не денутся. Но это вовсе не означает, что такими мерами им удастся сместить режим президента Асада», — заключил Егорченков.