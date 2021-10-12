Не только первый представитель СК. Чем запомнился Владимир Маркин

Скончался Владимир Маркин, журналист и телеведущий, который стал первым представителем Следственного комитета. В его жизни было немало ярких моментов: Маркин работал на радио, сделал карьеру на телевидении, был чиновником, исполнял песни и писал книги. Он никогда не боялся возражать начальству и сам себя называл «дитя справедливости».

Следственный комитет России сообщил о смерти генерал-майора юстиции Владимира Маркина 12 октября. Ему было 64 года, в последние годы он тяжело болел. Маркин был первым руководителем управления взаимодействия ведомства со средствами массовой информации и занимал этот пост с 2007 по 2016 год.

Коллеги называли Владимира Маркина яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком и настоящим профессионалом своего дела. На сайте СК отметили, что он отличался четкой гражданской позицией, неординарными решениями, грамотным подходом и прогрессивными взглядами.

В Следственном комитете выразили соболезнования родным и близким в связи с этой тяжелой утратой. Дата прощания пока не известна.

Становление Владимира Маркина

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Себя он якобы однажды назвал «дитя справедливости»: еще до его рождения отца обвинили в преступлении, которого тот не совершал. Жена пообещала, что если им удастся добиться справедливости, она родит третьего ребенка — в семье уже были сын и дочь, рассказал сайт «24СМИ».

Маркин провел детство и юность в родном городе, хорошо окончил школу и хотел поступать в театральный вуз. Однако после службы в армии приоритеты изменились: он решил поступать в МГИМО, но передумал на подготовительном этапе.

«В 1980-м году мне пришлось уйти из одного престижного вуза под названием МГИМО, и это решение принималось достаточно сложно, потому что это была моя действительно юношеская мечта. <…> Я столкнулся с выбором — или сохранить мечту и стать дипломатом, или сохранить свободу, личную свободу», — рассказывал Маркин в эфире радио «Эхо Москвы».

В итоге Владимир Маркин поступил на факультет журналистики МГУ. После окончания университета он вернулся домой и устроился в местную газету, однако спустя год окончательно перебрался в Москву.

Маркин-журналист

С 1986 года Маркин начал вести передачи «Человек и закон» и «Время, события, люди» на Всесоюзном радио. Спустя пять лет его пригласили работать на Центральное телевидение, которое вскоре после распада СССР переименовали в ВГТРК.

На каналах НТВ и «Россия» Маркин шесть лет был ведущим различных программ, а вскоре появился в ток-шоу «Карьера» на РТР. В студию приходили самые разные гости: политики, общественники, деятели науки и культуры. В числе прочих Владимиру Маркину удалось пообщаться с экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, кинорежиссером Эльдаром Рязановым, актерами Роланом Быковым и Георгием Жженовым.

В 1997 году Маркин сменил род деятельности и возглавил отдел связей с общественностью международного фонда «Реформа».

Позже его назначили на должность первого заместителя министра по делам печати и информации Подмосковья. На этой должности Владимир Маркин выступал против объединения подмосковных телеканалов в медиахолдинг на основе канала «Московия». Группа компаний так и не была создана.

В 2001 году Маркин вернулся на телевидение, был продюсером информационного вещания на телеканалах НТВ и «Россия». В 2004-м стал директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий.

Для телеканала «Звезда» в 2014 году он вел цикл документальных передач «Преданная Россия», а с 2015-го стал ведущим правового проекта «Следствие по делу» на ОТР, а также программы «Следствие покажет» на Первом канале.

Карьера Маркина в СК

Когда в сентябре 2007 года при прокуратуре Российской Федерации был создан Следственный комитет, Маркин был назначен на пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации. Летом 2011 года его назначили главой управления взаимодействия со СМИ.

На этом посту Владимир Маркин не боялся спорить с первыми лицами государства и делать им замечания. Он вступился за коллег перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, который раскритиковал следователей, проводивших обыск у режиссера Павла Костомарова, писала Lenta.ru.

Не боялся Владимир Маркин возражать и зампреду правительства Владиславу Суркову в ответ на критику в адрес СК. В 2013 году Маркин призвал «эффективных топ-менеджеров» работать, не создавая почву для растрат и хищений, сообщали «Известия».

Вместе с Маркиным Следком стабильно занимал ведущие позиции в рейтинге упоминаемости в СМИ и лидировал среди правоохранительных органов России по индексу позитива. В 2016 году Владимир Маркин подал в отставку, заявив, что ему удалось наладить работу в ведомстве, а потому он хочет попробовать себя на новом поприще, сообщал телеканал «Россия 24».

Маркин в политике и бизнесе

Еще в 2011 году Владимир Маркин участвовал в праймериз Общероссийского народного фронта, чтобы попасть в Госдуму как независимый кандидат от Волгоградской области. С его подачи была создана антикоррупционная комиссия в рамках ОНФ, которую он и возглавил.

Однако по закону сотрудникам СК нельзя принимать участие в общественных объединениях и организациях, а чиновникам — отдавать предпочтение одним общественным организациям перед другими. Поэтому Маркин отказался от кресла депутата Госдумы и продолжил работу в Следственном комитете.

В 2016 году Владимир Маркин возглавил комитет Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками. В то же время он занял пост первого заместителя генерального директора «РусГидро». На этой должности Маркин занимался организацией взаимодействия со СМИ и органами власти, а также управлял административно-хозяйственным комплексом компании. С 2017 года Маркина ввели в правление энергетического холдинга.

Песни Владимира Маркина

В 2015 году Владимир Маркин вместе со Стасом Пьехой исполнил песню «Родина». Она попала в хит-парад «Золотой граммофон», обогнав в рейтинге выступления Леонида Агутина, Любови Успенской и Валерии. Позднее Маркин также исполнял песню «Сторонка», которую для него написал композитор Виктор Дробыш.

В 2016 году Маркин издал книгу «Самые громкие преступления XXI века в России». В нее вошло пять документальных историй об уголовных делах, которые в разные годы потрясли страну.

В 2017-м вышла вторая книга его авторства «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений».

Маркин принимал участие в съемках телесериалов «СК» и «Пятницкий», фильмах «День дурака» и «Духless 2».