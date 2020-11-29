Владимир Фортов изменил РАН и не побоялся критики. Чем запомнится знаменитый физик

Академик Владимир Фортов ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он был выдающимся ученым и четыре года возглавлял Российскую академию наук. Именно Фортов проводил неоднозначную реформу РАН. Коллегам он запомнился замечательным специалистом и человеком.

Владимира Фортова не стало рано утром 29 ноября. О смерти физика сообщил заместитель главы академии Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал он.

При этом в пресс-службе Академии наук уточнили, что у ученого была диагностирована коронавирусная инфекция.

От профессора до академика

Родился Фортов 23 января 1946 года в подмосковном Ногинске. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт и поступил в аспирантуру. Учился будущий академик по специальности «термодинамика и аэродинамика». В 1971-м Фортов защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей» и начал работать в отделении Института химической физики АН СССР. Сейчас это Институт проблем химической физики РАН.

После этого Фортову удалось стать профессором, членом-корреспондентом АН СССР, а затем и академиком РАН. Пост вице-президента академии физик занимал с 1996 по 2001 год. Кроме того, он был председателем Государственного комитета по науке и технологиям. За годы своей жизни Фортов успел поработать министром науки и технологий и заместителем председателя правительства.

Весной 2013 года Владимира Фортова избрали президентом Академии наук. Он сумел набрать 58,3% голосов. Ученого снова выдвинули на должность главы РАН в 2017 году, но он снял свою кандидатуру. Своим отказом он хотел дать возможность доработать правила выборов президента.

За годы своей работы Фортов стал автором более 900 опубликованных научных работ и 30 монографий. Многие материалы были переведены на иностранные языки. На счету ученого множество наград и почетных званий. Фортов удостоился Государственной премии России, стал лауреатом Госпремии СССР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник фото: РИА «Новости»

Реформа РАН

Весь срок пребывания Фортова на посту главы академии сопровождался проведением реформы. Осенью 2013-го президент России Владимир Путин подписал закон, который дал старт для реформированию российских научных учреждений. Этот процесс стал известен как реформа РАН. В 2014 году к академии присоединили Российскую академию медицинских наук (РАМН) и Российскую академию сельскохозяйственных наук (РАСХН).

Заниматься управлением имуществом академий начало Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). В итоге РАН отстранили не только от распределения бюджетных средств, но и от науки. Это произошло из-за того, что ФАНО начало оценивать перспективные исследования, достойные финансирования.

По словам ученых, из-за реформы академия потеряла большую часть своих функций. РАН перестала быть научным учреждением. С 2016 года академия могла осуществлять только методическое руководство и заниматься экспертной деятельностью.

Ученые восприняли реформу негативно. Сразу же возникли споры, дискуссии и акции протеста. Возмущение вызвал не только сам документ, но и спешка, с которой он принимался. При этом были и те, кто выступал за проведение реформы. Сам Фортов в 2017 году признавался, что идея изменений не оправдала ожиданий.

Сегодня уже ясно, что цели и методы реализации реформы оказались далеки от реальных нужд и потребностей и науки, и ученых. Почти 80% ученых не понимают и не поддерживают реформу, которая вынуждает нас жить и работать в этих запредельных, часто сюрреалистических условиях Владимир Фортов.

Кроме того, академик заявлял, что работе РАН мешают бюрократизация, нехватка квалифицированных специалистов и устаревшая приборная база. В начале 2018 года о результатах реформы высказался вице-президент РАН Алексей Хохлов.

«Российская академия наук сегодня вообще никаких научных тем не ведет. РАН является федеральным государственным бюджетным учреждением, но РАН не является федеральным государственным бюджетным учреждением науки. У нас научных тем нет. У нас другая функция», — заявил он.

Позже академик Александр Некипелов отметил, что связь институтов с РАН сохраняется только по инерции. Академия перестала быть их учредителем, а управление институтами взяло на себя Минобрнауки. Теперь в РАН занимаются только экспертной деятельностью.

Выдающийся ученый

Фортов был выдающимся ученым, отметил научный руководитель Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин.

«Замечательный ученый, замечательный человек. Вся его жизнь была связана с наукой, и вся жизнь его связана была с Черноголовкой. Он родился в Ногинске, он наш земляк. Прошел весь свой творческий путь от студента Физтеха до президента Академии наук», — сказал он «360».

По словам Алдошина, Фортов занимался наукой в Черноголовке. Он создал экспериментальную базу, полигон, замечательную лабораторию, а затем и научный отдел физики экстремальных состояний. Этот отдел вырос из работ лауреата Нобелевской премии Николая Семенова, а Фортов руководил им всю жизнь. Практически каждую пятницу ученый приезжал в Подмосковье, чтобы провести семинар.

«Его все любили и уважали, особенно его сотрудники. Он вырастил целую плеяду мощных ученых. <…> Мы потеряли нашего товарища. Для меня он был как старший брат. Он был чуть-чуть старше меня, и я всегда с ним советовался», — поделился Алдошин.

Источник фото: РИА «Новости»

Вклад Фортова в науку оценил и директор Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН), член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Он, как ученый, был выдающимся человеком. Он очень много сделал для российской науки: возглавлял институт и был заместителем министра. Его работы очень разноплановые. Не все они упоминаются в интернете или прессе, но они подчеркиваются высокими наградами, которые он заслужил за жизнь Николай Колачевский.

Он добавил, что все организационные и административные достижения были следствием значимости Фортова в науке. Кроме того, ученому пришлось вести Академию наук через реформу в очень непростое время.

«Я помню, как он много проводил совещаний — буквально круглосуточно. Конечно, это тоже сказывалось, и напряженная была работа с коллегами из институтов и руководителями ФАНО, которое тогда возникло. Я просто помню, что достучаться до него в то время было почти невозможно», — заявил Колачевский.

По его словам, такая напряженная жизнь могла повлиять на смерть академика, так как люди имеют «конечную прочность». Физик принес свои соболезнования родным и коллегам Владимира Фортова.