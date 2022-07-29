Владелец сгоревшего в Москве хостела часто нарушал пожарную безопасность. Его давно могли закрыть

На юге Москвы в ночь на 29 июля загорелся хостел. Возможная причина возгорания — неисправность электрооборудования. Во время пожара погибли восемь человек и столько же пострадали. Владелец хостела не раз нарушал требования пожарной безопасности. Органы пожарного надзора могли запретить деятельность организации за многочисленные нарушения, но не стали этого делать.

В ночь на 29 июля на юге Москвы произошел пожар в хостеле, который находился в жилом многоквартирном доме. Пожарные потушили огонь в здании на улице Алма-Атинской, 7. Возгорание охватило 150 квадратных метров, а люди, находившие внутри, погибли, отравившись угарным газом. Среди них были три россиянина и выходцы из Средней Азии. Во время пожара пострадали восемь человек.

Пожар произошел, предположительно, из-за неисправности электрооборудования. При этом на объекте установили пожарную сигнализацию «Стрелец-Мониторинг», которая не сработала. На место пожара приехала комиссия Центрального аппарата МЧС РФ. Действия спасателей при тушении назвали профессиональными и грамотными.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе прокуратуры Москвы заявили, что в ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам ведомство примет процессуальное решение.

Владельца хостела на Алма-Атинской, 7, ранее привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. С 2019 по 2022 год надзорные органы проверяли объект и выписывали ему предписания и предупреждения.

Подробности нарушений

Жильцы многоэтажного дома, где находился хостел, постоянно жаловались на гостиничное помещение. Сначала они составили петицию против открытия, а уже потом страдали от шумных постояльцев. Жители жаловались на нашествие тараканов и клопов.

На фотографиях видно, что кровати в хостеле стояли вплотную друг к другу. Один вход в хостел оказался закрыт на замок, а пожар заблокировал другой. На окнах стояли решетки, поэтому люди не могли быстро выбраться из помещения, писал РЕН ТВ.

Решетками на окнах можно оборудовать только некоторые типы помещений. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал «360», что по правилам пожарной безопасности заграждения на окнах должны легко открываться изнутри, если они стоят в жилом помещении.

«Формально в хостеле соблюдалась пожарная безопасность — была и сигнализация, и запасной выход. Но по факту выход был закрыт, а сигнализация не сработала», — рассказал депутат.

Если пожарный надзор выявлял нарушение, то выдается предписание на устранение. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин объяснил «360», что при неустранении органы пожарного надзора имеют право ходатайствовать перед судом о прекращении деятельности предприятия до ликвидации нарушения. Если их вновь не устранили, то прекращение деятельности будет окончательным.

«Я полагаю, что органы пожарного надзора должны были после неоднократного неисполнения предписаний запретить деятельность этой организации. Люди пишут о нарушениях пожарной безопасности, а в ответ органы надзора заявляют, что проверки сейчас ограничены из-за постановления правительства», — заявил юрист.

По его мнению, таким образом надзорные органы саботируют свою деятельность и ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. Крохин отметил, что гибель людей в пожаре — результат безответственного подхода органов пожарного и жилищного надзора.