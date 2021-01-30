Влад Бахов умер 2 года назад, но его так и не похоронили. Родители считают, что есть причина

Останки смоленского подростка Влада Бахова, который пропал с вечеринки в честь дня рождения приятеля, нашли еще год назад, но родители так и не похоронили его тело. Расследование дела и поиски погибшего сына кажутся родне профанацией.

Дело о пропаже и гибели смоленского старшеклассника Влада Бахова тянется почти два года. В апреле 2019-го он отправился в Демидовский лес, чтобы отпраздновать день рождения друга. Компания была большая, 12 человек, включая детей местных чиновников и полицейских.

Закончился день рождения трагично: Влад пропал, место веселья к приезду полиции оказалось необычно пустым, как будто и не было шумного подросткового праздника. Влада Бахова искал весь Смоленск: листовки с его фотографиями были повсюду, спасатели и волонтеры буквально ночевали в лесу первые несколько недель после пропажи подростка, надеясь все же найти его живым.

Но поиски долго не давали результатов. Только спустя девять месяцев после исчезновения Влада его останки нашли. Как раз тогда, когда родители подростка попали на прием к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Такое совпадение показалось многим подозрительным. Труп обнаружили в канаве, мимо которой не раз проходили полицейские, поисковики и даже сами родители, но никаких следов пропавшего подростка там никто не видел. Родственники убеждены в том, что останки могли просто подбросить.

Экспертизы и похороны

На передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» друг Влада Кирилл рассказал о том, что останки подростка так и не похоронили.

«Он лежит в мешке, его никак не похоронят», — уверен он.

У родителей погибшего парня на это своя причина. Они до сих пор не верят, что найденные кости принадлежат их сыну, хотя одежду, которая была на том же месте, например кроссовки, лежавшие с завязанными шнурками в полутора метрах, они опознали.

Адвокат семьи Надежда Бородкина рассказывала прессе о том, что судебная экспертиза оказалась неполной: исследовали только часть найденных костей. И то, что, по словам юриста, показали исследования, не совпадает с версией о том, что останки принадлежали 16-летнему Владу Бахову.

«Нижняя челюсть была изначально отделена от черепа. Судя по выводам эксперта, с которыми я ознакомилась лично, череп принадлежит человеку старше 70 лет. Дальше — больше. Нижняя челюсть — по зубам — определена следующим образом: „возраст молодого человека“», — рассказала она.

При этом Бородкина отметила, что, хотя основным аргументом экспертизы стали именно зубы, «зубную карту» Влада Бахова никто не запрашивал, изучение сходства дефектов, например кариеса и пломб, найденной челюсти и данных самого подростка тоже не проводилось.

Остались у адвоката вопросы и по поводу того, почему в челюсти не хватало двух передних зубов: по версии экспертов, они выпали из-за процесса разложения. Но почему тогда на месте остальные зубы? Были, считает адвокат, и другие нарушения.

«Генетическая экспертиза была проведена безобразно. Из всех обнаруженных костных останков почему-то следователь посчитал, что двух ребер и некоторых косточек позвоночника достаточно для идентификации личности по генотипу», — возмутилась Бородкина.

На вероятность насильственной смерти, по мнению семьи Влада Бахова, указывает и то, что уже после ухода следователей с места, где нашли тело, родители обнаружили его футболку с багровыми пятнами неизвестного происхождения.

«На футболке имеются повреждения от твердого тупого предмета. Но одежда подлежала поверхностному исследованию, поскольку эксперт не отразил вид этого „твердого тупого предмета“. <…> Почему эксперта не спросили, от какого тупого предмета этот разрыв?» — задалась вопросом адвокат семьи.

Подозреваемые

В передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» 12 друзей Влада Бахова, которых подозревали и даже обвиняли в убийстве подростка неравнодушные к делу люди, впервые публично рассказали свою версию произошедшего. Один из ребят объяснил, что в тот день Влад выпил больше всех, ему стало плохо, его даже рвало. Ребята сняли с него испачканную кофту, а спустя четверть часа парень исчез. Больше живым его никто не видел.

После того как дело приобрело общероссийскую известность, еще в 2019-м, товарищи погибшего подростка рассказывали, что они сами искали его, но так и не смогли найти. Следов их ночных поисков спасатели и волонтеры не заметили.

Сначала ребята рассказывали, что Влад ушел сам, но куда именно, показания не сходились: одни говорили — в лес, другие — к Старой смоленской дороге, третьи — к окраине Демидова, откуда можно было выйти в город. Причем после того как стало понятно, что Влад пропал, одна из участниц вечеринки позвонила своему отцу-полицейскому. Он приехал и увез подростков в город, но не в отделение для сбора показаний, а на дискотеку к другой компании.

Андрею Малахову подростки объяснили, что молчали все это время из-за того, что дали подписку о неразглашении. Но пока шло следствие, подозрений было много, в отношении друзей Влада Бахова даже началась травля: им присылали похоронные венки, писали угрозы, рассылали в школы сообщения о том, что они якобы убили Влада и скрывают это.

Дети также рассказали о том, что на самом деле поиски их товарища якобы остановил его отчим. Он позвал в лес экстрасенсов, чтобы они помогли найти тело пасынка. Однако когда это не дало результатов, его обвинили в том, что он улетел в Турцию отдыхать. При этом отношения у Влада с отчимом, по словам оставшихся в живых ребят, были плохими.