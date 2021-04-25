Вкусный шашлык без тяжести в желудке. Главные правила для любителей мяса на природе

Майские праздники — традиционное время для шашлыка. Из-за длинных выходных в этом году это блюдо станет еще популярнее. Однако важно помнить, что шашлык — достаточно тяжелая пища для организма, которая может вызвать тяжесть или несварение. Рассказали, как избежать таких неприятных симптомов.

Чтобы плохое самочувствие не испортило отдых, нужно соблюдать несколько простых правил. Об этом «360» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Главное — не пережаривать мясо на открытом огне.

«Если вы вышли на природу и решили пожарить мясо, его нельзя пережаривать. Во время приготовления шашлыка как раз в образуются канцерогенные вещества, которые негативно влияют на наш организм. Старайтесь не зажаривать мясо», — отметила она.

Чтобы избежать появления подгорелых участков, которые образуются во время приготовления мяса на открытом огне, можно использовать гриль. Тогда в блюде сохранится сок, мясо будет такое же вкусное, но намного менее вредное. Кроме того, шашлык можно приготовить в духовке — рецептов на просторах Сети масса.

Эти варианты отлично подойдут для детей — такое мясо будет для них намного полезнее. Важно помнить, что детям нельзя есть много шашлыка, потому что у них еще слабые желудки. При этом мяса без подгорелых участков они смогут съесть больше, чем с ними. Диетолог посоветовала счищать такие корочки, если нет возможности приготовить шашлык не на открытом огне.

Главное — верный гарнир

Вторым важным правилом является верный гарнир. Диетолог подчеркнула, что шашлык ни в коем случае нельзя употреблять с рисом, картошкой или другими крахмалистыми овощами. Обычно к мясу готовят картофель на углях — лучше от этого блюда отказаться, потому что организму будет трудно переваривать все сразу — от этого и бывает тяжесть. Вместо тяжелых гарниров на стол лучше положить побольше овощей.

«В качестве гарнира нужно дать организму просто овощи. Пусть это будут огурцы, помидоры, редиска или свежий овощной салат. Не нужно перенасыщать организм, в него и так попадет большое количество мяса, которое будет долго перевариваться», — отметила она.

Важно, чтобы овощи были свежими, а не консервированными. Лучше всего для этого подойдут сезонные продукты.

«Очень хороша зелень разная, для салатов, шпинат, если будет у вас в салате, тоже поможет. Укроп уменьшает газообразование и помогает лучше переваривать белок. Можно в маринад добавлять или отдельно просто класть зеленый лук, укроп, петрушку. Все это улучшит пищеварение и поможет усвоить мясо», — подчеркнула Писарева.

Какое мясо лучше?

Собеседница отметила, что при выборе мяса для шашлыка лучше остановиться на курице или баранине. В первом случае отлично подойдут бедра.

По словам диетолога, баранина считается чистым мясом, потому что этих животных не кормят синтетическими антибиотиками для ускорения роста — им это не подходит.

«Молодые барашки, если их начинают подкармливать антибиотиками, как свиней и коров, начинают умирать. Поэтому баранина хоть и жирная, но по крайней мере в ней не будет каких-либо лишних химических веществ, которые добавляют в пищу коровам и свиньям», — подчеркнула диетолог.