Август — сезон арбузов и дынь. Но чтобы насладиться их вкусом в полной мере, нужно уметь их выбирать. А чтобы не навредить своему здоровью, разрезанный плод нужно правильно хранить. Как определить вкусный арбуз, не пробуя его, и как сохранить его свежесть на несколько дней — в материале «360».

Август — достаточно безопасное время для дынь и арбузов, потому что к этому времени они созревают естественным путем. Покупать их раньше нужно с осторожностью, рассказала терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. Она отметила, что в начале лета арбузы могут содержать всякие химические вещества, потому что их созревание ускоряют. Их впрыскивают шприцем прямо в арбуз, чтобы заставить его быстрее покраснеть.

«Сейчас в этом необходимости нет, можно выбирать арбуз. Но внимательно осмотрите арбуз или дыню полностью: нигде не должна быть нарушена кожура. Особенно следите за следами от уколов — прокол иголочкой оставляет круглый маленький след. Вот его быть точно не должно», — отметила она.

Кроме того, на поверхности не должно быть никаких трещин, от таких арбузов и дынь точно стоит отказаться.

Вкусные арбузы легко найти

Арбузы или дыни должны быть плотными, упругими, без мягких мест на кожуре, которые можно продавить. На шкурке не должно быть никаких потемнений.

«У арбуза считается хорошо, когда есть беленький бочок — с ладонь или меньше размером. Это говорит о том, что арбуз без движения долго лежал на этом месте, в естественных условиях созревал. И считается хорошим, когда у арбуза хвостик подсохший, а не зеленый. Это тоже признак спелости», — рассказала Чернышова.

Спелость дыни определить еще проще — достаточно понюхать кожуру. Чем сильнее дынный аромат, тем спелее и вкуснее будет мякоть.

«Желательно покупать не на развале где-то у дороги, а лучше в специальном месте, где есть документы. Например, в магазине. Или в специальных точках торговых для продажи арбуз и дынь», — подчеркнула она.

Храним арбузы и дыни правильно

Чернышова отметила, что большие арбузы или дыни не всегда сладкие и вкусные. Крупные арбузы бывают слаще, чем мелкие, но это зависит не столько от размера, сколько от сорта.

«Хочу предостеречь относительно покупки крупного арбуза: его нельзя долго хранить. Желательно его съесть в тот же день, что вы его вскрыли», — отметила она.

Раньше на рынке взрезали арбуз, чтобы покупатель мог его попробовать. Нутрициолог подчеркнула, что так точно нельзя делать: неизвестно, каким ножом пользуется продавец, какой тряпкой он его протирал.

«В момент нарушения целостности кожуры как раз происходит заражение микробами. Поэтому пока арбуз целый, он может в прохладном месте полежать. Но если вы его разрезали, его надо съесть желательно в течение 12 часов. Крайний срок — в течение суток», — подчеркнула собеседница.

Не стоит покупать и половинки арбузов, которые предлагают некоторые продавцы на рынках. Такие товары появились и в магазинах: там начали продавать завернутые в пленку половинки или дольки — к ним тоже надо относиться с осторожностью. Несмотря на то, что у всех работников супермаркетов должны быть санитарные книжки, ситуации могут быть разные.

«Мы не можем дать гарантию, что этот арбуз резал человек, не страдающий кишечными инфекциями. И не можем гарантировать, что арбуз — уже разрезанный — не лежал долгое время где-то на воздухе, прежде чем его завернули в пленку», — отметила она.

При этом хранить разрезанный арбуз обязательно в холодильнике. Из-за того, что он очень сладкий, арбуз превращается в прекрасную питательную среду для бактерий. При неправильном хранении можно получить сильное отравление.

«Какой бы прекрасный ни был арбуз, если вы его купили, разрезали и он у вас долго лежал, можно отравиться. Поэтому большой арбуз лучше не покупать или выбросить недоеденный, чтобы не рисковать», — пояснила Чернышова.