Сеть бывших Mc’Donalds, открывшихся в России под названием «Вкусно — и точка», заподозрили в краже логотипа. Пользователи в Сети обратили внимание, что он похож на лого португальского бренда кормов для животных Matosmix.

Логотип «Вкусно — и точка» с изображением двух оранжевых палочек, символизирующих картошку-фри, и красной точкой, по задумке, означающей бургер, визуально повторяющих букву M, сравнили с товарным знаком Matosmix.

Стоит отметить, что логотипы все же имеют несколько отличий.

Источник: скриншот с сайта Matosmix.pt

Две палочки на лого Matosmix снизу и сверху закруглены справа налево. Палочки на логотипе «Вкусно — и точка» закруглены слева направо, кроме того, они длиннее и тоньше. И на российском лого «точка» — в форме круга, а на португальском — в форме яйца.

Первые рестораны бывшего «Макдоналдса» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня.