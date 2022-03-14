Рост популярности «ВКонтакте» и VPN. Россиян не станут наказывать за наличие Instagram, но он никому не будет нужен

Посещаемость социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram выросла после того, как Instagram официально запретили в России. По словам экспертов, лишь малая часть пользователей продолжит пользоваться приложением, используя средства для обхода блокировок. А новой площадкой для блогеров, скорее всего, станет «ВКонтакте».

Блокировка Instagram

Доступ к социальной сети Instagram официально ограничили на территории России с 0:00 14 марта. Власти приняли решение по блокировке платформы из-за «размещения на ней информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». А материнскую компанию Instagram — Metа — планируют объявить экстремистской организацией. Meta также владеет соцсетью Facebook, к которой в России уже ограничили доступ, и мессенджером WhatsApp.

При этом получить доступ к Instagram все еще возможно, если воспользоваться такими средствами для обхода блокировок, как VPN. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил в разговоре с «360», что помимо этого в России в принципе есть определенная проблема с ограничением доступа. У ряда пользователей и Facebook, и Instagram продолжают работать даже без подручных средств для обхода блокировок.

«Те, у кого Instаgrаm все еще доступен, продолжат им пользоваться. Они, конечно, будут нервничать, потому что он медленно прогружается, но это их не остановит. Те, у кого Instagram нормально заблокировался, будут стоять перед выбором — использовать VРN-сервисы или нет», — сказал эксперт.

По мнению руководителя SMM-медиа «Цифровые платформы» Алены Щельциной, большая часть пользователей из России платформу все-таки покинет. Люди не готовы выполнять много действий для получения доступа назад, поэтому они, скорее, переключатся на другую социальную сеть.

Часть людей также задается вопросом, не накажут ли их за сохранение Instagram в телефоне после его запрета? По просьбе «360» адвокат Мария Ярмуш объяснила, что пока такой угрозы нет. Людей не будут наказывать за сохранение или использование Instagram, а также программ, позволяющих обходить запрет.

«Пока в законодательстве нет указаний, что данные люди способствуют экстремизму или участвуют в нем, поэтому люди, в общем-то, если хотят дальше наблюдать за жизнью этой соцсети, то они могут это делать. Если же кто-то из российских граждан будет публиковать в своих аккаунтах в Facebook или Instagram призывы к насилию или поддерживать его, то это уже будет являться самостоятельным составом преступления и за это можно понести заслуженное наказание», — подчеркнула она.

Бум других соцсетей

На фоне новостей о блокировке Instagram россияне начали судорожно искать ему замену. Их внимание привлекли такие социальные сети и мессенджеры, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, ЯRUS и TenChat.

Согласно данным от 10 марта, «ВКонтакте» за две недели пережила большой всплеск активности: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.

«За последние две недели ежедневная аудитория „ВКонтакте“ выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении», — заявили в пресс-службе.

Количество просмотров видео на платформе выросло на 40%, а люди стали грузить в два раза больше видеороликов в «Клипах».

Большой прирост аудитории также на себе ощутил мессенджер Telegram. В период с 10 по 13 марта блогеры из Instagram начали массово создавать Telegram-каналы и переводить свою аудиторию туда.

Источник фото: https://tgstat.ru

«С момента появления сообщения о планах заблокировать Instagram на российские Telegram-каналы было совершено более 40 миллионов новых подписок», — сообщил Telegram Analytics.

Россияне не обошли стороной социальную сеть «Одноклассники», которая была популярна в стране в начале нулевых. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, с начала марта рост регистраций пользователей в «Одноклассниках» превысил 66%, более 40% начали активнее вести свои аккаунты в соцсети, а еще 36% восстановили свои профили.

Всплеск популярности также ощутили российские приложения ЯRUS и TenChat. Они попали в топ-10 наиболее скачиваемых соцсетей на iOS в России. А к 10 марта TenChat обогнал по популярности «ВКонтакте» и WhatsApp, заняв второе место, а ЯRUS был на пятом. В общем рейтинге приложений они были на 14-м и 23-м местах. Об этом написал iXBT.com со ссылкой на data.ai.

Как рассказывал разработчик ЯRUS, новая платформа пытается совместить в себе функционал YouTube, TikTok, Twitter и Instagram. Она также собирает новости с нескольких тысяч источников и старается подбирать для пользователей информацию по их интересам. Сейчас на ЯRUS зарегистрированы более двух миллионов пользователей, а средний возраст аудитории составляет 25-45 лет.

Приложение TenChat создавалось в качестве альтернативы соцсети профессиональных контактов LinkedIn. Последняя на территории России заблокирована. Сейчас TenChat пользуются более 300 тысяч человек, но создатели рассчитывают, что к лету их аудитория дойдет до нескольких миллионов пользователей.

Куда уйдут блогеры?

Несмотря на то, что в теории Instagram можно продолжать пользоваться, с точки зрения бизнеса в нем оставаться невыгодно. Как отметил Зыков, рекламодатели, которые работали с блогерами на платформе, не будут понимать, сколько у них осталось «живых» подписчиков, то есть активных людей. А если они не понимают, каков охват аудитории, то не могут сформировать оплату за работу.

«Из-за этого у профессионального сообщества остается все меньше стимула поддерживать свои Instagram-аккаунты. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы станет понятно, что станет с платформой с точки зрения ее аудитории, рекламодателей и всего остального. Многие российские блогеры уже поплыли во „ВКонтакте“ и Telegram», — сказал эксперт.

У блогеров, скорее всего, самой популярной социальной сетью станет «ВКонтакте», потому что в Telegram меньше возможностей, да и это не соцсеть, а мессенджер. С этой мыслью согласна и Щельцина.

«На сегодняшний день самая перспективная соцсеть для блогеров — это „ВКонтакте“ по той простой причине, что там есть абсолютно те же форматы, что были в Instagram. Это Reels, Stories и прямые эфиры», — заключила она.