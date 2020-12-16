Бесплатные фильмы и музыка сделали «ВКонтакте» и Telegram пиратами. За рубежом наказывают и тех, кто просто скачал

«ВКонтакте» и Telegram попали в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента. Проблему увидели в аудиозаписях, фильмах и книгах, которые сервисы делают общедоступными без разрешения правообладателей. За это ресурсы ждут санкции за рубежом. На российских пользователях это не скажется, но проблемы для иностранных граждан организовать может.

Европейская комиссия заявила о том, что «ВКонтакте» и Telegram вошли в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента на территории ЕС. Причиной стали жалобы правообладателей. Проблема, с точки зрения Еврокомиссии, заключается в том, что пользователи соцсети и мессенджера «обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами», а также ссылками на другие пиратские ресурсы.

Блокировка возможна?

По словам профессора кафедры международного права МГИМО Дмитрия Лабина, у Еврокомиссии действительно есть право на блокировку подобных ресурсов, а есть ли у них такая техническая возможность — большой вопрос. Ведь уровни технологического развития в России и ЕС соотносимы.

«Новейшие информационно-коммуникационные технологии дают основания сомневаться в эффективности реализации таких правовых мер. Мы все прекрасно помним пример с Роскомнадзором», — подчеркнул Лабин.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов тоже не уверен в том, что полностью заблокировать «ВКонтакте» и Telegram реально, так как принцип работы контролирующих органов везде примерно одинаков.

«У них, конечно, более тонкие настройки — они могут ограничивать скорость доступа, например. То есть это будет более длительная история, но более эффективная. Конечно, полностью они не смогут заблокировать, но всячески будут препятствовать распространению этого контента», — объяснил Власов.

Евгений Розенблат из Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» добавил, что список Еврокомиссии, в который внесли российские ресурсы, носит скорее информационный характер и прямых рисков за собой не влечет.

«Это скорее какие-то репутационные риски. Грубо говоря, западные компании, которые занимаются информационными технологиями и интернетом, могут с помощью этого списка увидеть компании, которые способствуют распространению пиратского контента, и либо как-то ограничивать мощности, либо как-то блокировать, предъявлять нарушителям претензии и иски», — объяснил он.

При этом Лабин отметил, что, с его точки зрения, реальное решение проблемы пиратства заключается не в блокировках внутри каждого отдельного государства, а в их сотрудничестве, чтобы в результате найти общие эффективные подходы к решению таких проблем.

«Это нужно решать не запрещением. Внесение в список — это крайняя мера, обычно сначала следуют какие-то более эффективные и материальные способы воздействия — штрафы, например», — объяснил юрист.

Удар по карману пользователя

Сегодня в Европе антипиратское законодательство действует хорошо. Главный способ борьбы с потреблением нелицензионного контента — огромные штрафы для самих пользователей.

В Германии, например, за скачиванием файлов с торрентов следят сотовые операторы и провайдеры, которые по запросам юристов предоставляют информацию о такой деятельности. В результате пользователям выставляют счет на компенсацию ущерба. Первое пиратское скачивание немцам обходится в 115 евро (около 10 тысяч рублей), а последующие — в 1000 евро (почти 90 тысяч рублей).

Таким образом, в Германии значительно дешевле заплатить за просмотр фильма, книгу или подписку на стриминговые сервисы с музыкой, чем пробовать скачать их нелегально.

В Японии же за распространение нелицензионных фильмов или музыки и вовсе может грозить тюрьма — до 10 лет. Альтернативное наказание — штраф в размере 10 миллионов йен (более семи миллионов рублей). За простое скачивание могут дать два года тюрьмы или два миллиона йен штрафа (почти полтора миллиона рублей).

Причем жаловаться на скачивание и распространение пиратского контента в Японии могут не только правообладатели, но и само государство, если оно первым заметило нарушение.

В Италии наказание чуть менее суровое, но от этого не менее пугающее. Если раньше за пиратские трансляции (например, футбольных матчей) штрафовали только их организаторов, то с февраля 2020 года наказание ждет и зрителей. За единичный просмотр пиратских трансляций могут конфисковать аппаратуру — телевизор, смартфон, компьютер или планшет, с которого трансляция включалась. За злостные нарушения грозит штраф в размере 25 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей) или до восьми лет тюрьмы.

В 2019 году действующий на тот момент министр культуры Владимир Мединский заявил, что Россия пока не готова приобщиться к практике штрафов за потребление пиратского контента. При этом в российском законодательстве, как в административном, так и в уголовном, наказания за нарушение авторского права есть. Их крайне редко применяют в отношении простых граждан, слушающих нелицензионную музыку или качающих фильмы с торрентов. Все дело в том, что российские суды редко соглашаются с тем, что простым просмотром или прослушиванием кому-то был нанесен серьезный ущерб, объяснил Розенблат.

«Это должно быть каким-то звоночком. Если есть проблема нарушения интеллектуальных прав, платформам нужно обратить на это внимание и привести свою деятельность в соответствие с нормами. То есть если это технически уязвимая область, это еще не является основанием для нарушения чьих-то прав», — заключил Лабин.