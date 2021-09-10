Включать батареи раньше нельзя. Эксперты ЖКХ выступили против изменения правил отопления

В Госдуме предложили изменить общероссийские правила включения центрального отопления. Чтобы люди не мерзли в своих квартирах, давать тепло хотят уже после трех дней при 10 градусах за окном. Но старый принцип основан на расчетах и исследованиях, а новый ничем не обоснован. Значительно лучше целиком сменить принцип теплоснабжения в домах — но на это уйдет много времени и денег.

Поднять градус?

Депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина предложила изменить отопительную норму. По ее мнению, нужно начать давать тепло людям, когда температура на улице три дня держится на уровне 10 градусов, а не после пяти дней при восьми градусах, как это делается сейчас.

Пока предложение парламентария большой поддержки не вызвало. Наоборот, многие эксперты нашли существенные недостатки в такой идее. Главный из них — необдуманность предлагаемых изменений. Создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура объяснил «360», что действующие нормы устанавливались давно и основывались на практике.

«Если реально более пяти дней устойчивая температура ниже восьми градусов, тогда вопрос понятен, что есть смысл включать отопление», — сказал он.

На чем основывается нынешнее предложение депутата Вторыгиной, не вполне понятно. Более того, если температура в 10 градусов будет держаться три дня, отопление включат, а потом снова потеплеет — например, придет бабье лето, — придется снова все отключать. Иначе люди зажарятся в квартирах при теплой погоде и включенных батареях.

К сожалению, нельзя без особых последствий включить отопление, потом выключить, когда потеплеет, а потом снова включить. Потому что каждый раз отключать систему — это крайне тяжело для самой системы и приведет к техническим проблемам Павел Степура.

Чтобы поменять существующую норму с пяти дней на три и с восьми градусов на 10, нужно серьезное обоснование, уверен эксперт. Для этого нужно сделать расчеты, провести исследования и четко описать необходимость нововведений.

«А пока это просто предложение, которое ни на чем не основано», — заключил Степура.

Как решить проблему с теплом

Однако выход из ситуации все же есть. Понравиться он может далеко не всем, да и о реальности его воплощения в жизнь в условиях городов еще предстоит подумать. По словам Степуры, есть варианты, при которых в домах на крыше делают газовые котельные, которые работают как замена централизованного теплоснабжения.

Такие котельные можно включить по решению собственников квартир в доме или, например, управляющей компании в любой момент, когда жильцы сочтут это необходимым.

«Это прекрасное решение: в таких домах по решению собственников отопление можно включить тогда, когда они сами захотят. Эта схема распространена практически во всех странах, кроме России, и во многих домах индивидуального жилищного строительства», — отметил Степура.

Директор управляющей компании и эксперт по развитию ЖКХ Юрий Подобед добавил, что в домах иногда ставят индивидуальные тепловые станции, которые можно включить по желанию жильцов, когда большинству становится холодно.

«Во многих особенно ветхих домах городского фонда теплоемкость достаточно изношена. И при существенном снижении температуры жильцам приходится прибегать к дополнительным отопительным приборам», — отметил Подобед.

В подобных условиях более гибкая система индивидуального теплоснабжения отдельных домов или кварталов, по его мнению, была бы уместнее. В Европе, например, чаще всего используется именно такая схема отопления.

«Любой дом — это индивидуальное строение, нормативы должны быть более гибкими и отданы в управление жильцам или управляющим компаниям. То есть стало холодно — включили, стало жарко — выключили», — подытожил эксперт.

Однако пока в России значительная часть городов подключена к центральному отоплению, которое для всех включается единовременно по установленной схеме. Переводить огромные территории жилого фонда на новые отопительных схемы затруднительно — и из-за денег, и из-за инфраструктуры.