Вклады против наличных. Россиянам объяснили, как заставить работать и доллары, и рубли

Центробанк России ограничил выдачу наличной валюты на полгода. Снять со счета теперь можно не более 10 тысяч долларов. Изменения затронут лишь малую часть россиян. Большинству же советуют держать сбережения в банке — как рубли, так и доллары. Тогда деньги будут приносить доход, а не лежать мертвым грузом.

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ограничит выдачу валюты наличными. Россияне смогут снять со своих счетов и вкладов до 10 тысяч долларов наличными. Остальные средства забрать можно будет только в рублях по рыночному курсу, сказано в заявлении на официальном сайте регулятора. Также в течение полугода банки не будут продавать россиянам наличную валюту.

Перемены ради безопасности

В Центробанке подчеркнули, что в 90% случаев валютные счета россиян содержат менее 10 тысяч долларов, так что изменения затронут немногих. Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «360» добавил к этому, что в целом валютные счета есть далеко не у каждого россиянина, так что большая часть жителей страны вряд ли почувствует на себе изменения в политике ЦБ.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев подчеркнул, что 10 тысяч долларов — совершенно нормальная сумма для снятия в валюте. Ровно столько по российским законам можно вывезти из страны в наличной валюте.

К тому же купить что-либо за доллары в России нельзя. Как указал Михаил Беляев, обращение наличных долларов внутри страны просто запрещено законом. Единственная валюта, которой можно платить в России, — это рубль.

«Я считаю, что россиян сейчас должно больше волновать, что уже который день нет торгов на Мосбирже. Потому что у нас 20 миллионов частных брокерский счетов, у многих семей часть сбережений в акциях. И вроде бы „Газпром“, „Лукойл“, „Сбер“, „Ростелеком“ всегда считались очень надежными, а сейчас это ноль — вы продать не можете», — добавил Разуваев.

Как быть с валютой?

Единого рецепта, как быть с деньгами сегодня, нет. Но эксперты сходятся в том, что ни рубли, ни валюту сейчас не имеет смысла держать в наличных. Значительно безопаснее и выгоднее доверить хранение денег банкам — так они еще и будут приносить доход.

«Я считаю, что держать деньги в валюте потенциального противника не стоит — мало ли что случится. Положите в госбанк хотя бы на три месяца, ставки сейчас высокие. Если волнуетесь, сейчас как раз самые высокие ставки», — сказал Разуваев.

Михаил Беляев добавил, что сейчас доллары можно удачно обменять на рубли по высокой ставке. Рублевые вклады предлагают на очень выгодных условиях — до 20% годовых. Но и на валютные вклады, по словам эксперта, ставки сейчас достаточно выгодные.

На мой взгляд, держать деньги дома, чтобы они не работали, — это самый малоразумный шаг Михаил Беляев.

Также новые меры ЦБ запретили банкам продавать россиянам наличную валюту. По словам Александра Разуваева, это очень важный ход, который поможет не только снизить давление на рубль, но и оградить людей от недобросовестных действий некоторых участников рынка.

«Я уже видел предложения купить доллары по 200 рублей и так далее. Это просто грабительский курс, но люди паникуют и по нему покупают. Меры ЦБ абсолютно естественны, особенно если учитывать подъем ставок. Это защищает рублевые сбережения», — заключил он.