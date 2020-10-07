Вкладчики «Сбера» забрали больше 440 млн долларов. Экономисты уверены, что банк найдет способ взять свое

В сентябре клиенты Сбербанка забрали со счетов больше 440 миллионов долларов. Причина — в низкой доходности валютных депозитов. Людям выгоднее выбирать другие способы инвестиций. Это их выбор, но не ударит ли отток средств по карманам оставшихся вкладчиков?

В сентябре вкладчики Сбербанка забрали с депозитов 441,8 миллиона долларов, сообщил РБК. Сумма сравнима с оттоком средств на пике пандемии. В апреле вклады сократились примерно на 300 миллионов долларов. При этом остатки по счетам выросли на 76,8 миллиона, то есть за месяц суммарный размер долларовых депозитов сократился на 377,2 миллиона долларов.

По мнению опрошенных изданием экспертов, одна из причин связана с ослаблением рубля. После его падения вкладчики конвертировали валюту в рубли. А затем потратили их на крупные покупки либо инвестировали в финансовые инструменты. Еще одна причина — низкая доходность долларовых вкладов. Сейчас «Сбер» предлагает только один вариант со ставкой в 0,35% годовых.

Отток валюты со счетов

Валютные депозиты давно не приносят никаких доходов, сообщил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Большинство банков давно отказались от вкладов в евро, некоторые даже ввели комиссии за обслуживание таких счетов. А долларовые ставки — менее 1% годовых. Вложение в американскую валюту на таких условиях невыгодно. Поэтому люди забирают валюту со вкладов и ищут альтернативу.

Проблема касается не только «Сбера». Просто этот банк чаще отчитывается, поэтому и новостей про него много. Но в других кредитных организациях, скорее всего, наблюдается такая же картина. 440 миллионов снятых с депозитов долларов, конечно, немало, отметил Коренев. Но для такого гиганта как «Сбер» — это не критично. Во-первых, доля валютных депозитов во всех банках давно невелика. Во-вторых, закрытие вкладов не означает, что люди вообще забрали деньги. Они могли переразместить их в другие продукты банка.

Закрытие долларовых депозитов — логичная реакция вкладчиков на падение доходности, согласен независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Подобное характерно не только для России, но и для всего мира. Сейчас попросту нет безрисковых и при этом выгодных инструментов.

«Не думаю, что 440 миллионов долларов — это какая-то критичная сумма для Сбербанка. Ощутимая, безусловно, но не критичная. Это тенденция, которую в Сбербанке, наверняка, почувствовали уже давно и к таким движениям были готовы. И очень может быть, что клиенты просто перекладывают эти деньги с вклада на какой-то другой инвестинструмент, и деньги остаются в рамках Сбербанка», — рассказал «360» Шабанов.

Куда люди несут деньги?

Владельцы небольших валютных вкладов перемещают средства буквально «под матрас». «Доходность» там сейчас практически такая же, как в банке, пояснил Алексей Коренев. Но только банк может «схлопнуться», а матрас — нет. Обладатели большого количества валюты покупают недвижимость в качестве инвестиций. Многие рассматривают ее как хорошее вложение на случай кризиса.

«Огромное количество людей открывают брокерские счета, покупают облигации, торгуют акциями, покупают паи инвестиционных фондов. У нас в этом году около двух миллионов брокерских счетов открыто было. Это немыслимые цифры. Банки сами предлагают: не нравится депозит — вот, пожалуйста, вам брокерский счет, обучение и возможность приумножать капитал», — добавил Коренев.

С падением валютной доходности, россияне все больше погружаются в мир инвестиций, подтвердил Антон Шабанов. Ведь если не хранить деньги в банке, то выбор вариантов особо не велик: хранить деньги под подушкой или изучить чуть более рискованный, но приносящий прибыль биржевой рынок.

Заплати за другого

Эксперт не исключил, что отдуваться за отток средств придется оставшимся клиентам. «Сбер» регулярно вводит разного рода комиссии, которых нет у других. Например, за превышение лимита в 50 тысяч рублей при переводах между клиентами банка или переводы через банкоматы.

«Буквально вчера жена у меня столкнулась с неожиданно появившейся [комиссией]. Она платила за квартиру. У нас квартира застрахована, поэтому отдельно страховку она никогда не платила. А тут новый вариант квитанции, где страховка включена по умолчанию. Пришлось ей еще раз заплатить за страховку. Вот вам постоянно появляющиеся новые платежи и комиссии. Сбербанк будет их вводить, деваться некуда», — заключил Коренев.

Депозиты — не самая прибыльная статья дохода любого банка. Это, скорее, вопрос пассивов и активов. Привлечь средства под 5-6%, выдать в кредит под 15% и получить небольшую маржу. Поэтому вряд ли закрытие долларовых вкладов сильно повлияет на решение о введении новых платежей «Сбером», считает Шабанов. Как правило, организация вводит комиссии, чтобы заместить ими такие же выпадающие комиссионные, а не продуктовые, как в случае с вкладами, доходы.