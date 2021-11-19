Вкладчикам СССР посоветовали забыть о компенсациях. Похоже, деньги не вернут

В России снова перенесли выплаты по вкладам СССР — теперь их планируют выдать лишь в 2025 году. Однако экономисты считают, что о советские вкладах можно забыть, ведь у страны есть более насущные проблемы. Кроме того, до предполагаемого года выплат доживут далеко не все вкладчики.

Госдума в очередной раз отложила компенсацию советских вкладов, которые были помещены в банки до 20 июня 1991 года. Возврат денег гарантировал закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» в 1995 году. Однако теперь действие закона приостановлено до 1 января 2025 года.

Это произошло не в первый раз: действие закона о компенсации приостанавливается с 2003 года. Это связывают с тем, что до сих пор не было принято отдельных законов, которые регулировали бы перевод вкладов в целевые долговые обязательства, и не установлен его порядок.

Деньги должны были восстановить через перевод в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля. Его базовая стоимость — 464 рубля СССР. Общая сумма сбережений граждан Советского Союза в ценах 1991 года составляет 345,54 миллиарда рублей — к 2022 году объем выплат по обесценившимся вкладам составил 49,7 триллиона рублей.

Заграничные долги СССР погасили

Долги СССР иностранным государствам Россия, которая приняла на себя обязательство приемника Советского Союза, возмещает более аккуратно. Например, в 2006 году были досрочно возвращены все долги СССР на сумму 21,6 миллиарда долларов Парижскому клубу стран-кредиторов.

Чуть позже, в 2010 году, Министерство финансов России объявило о том, что возвращены все деньги и Лондонскому клубу кредиторов. Остаток долга СССР коммерческим банкам Западной Европы, США, Японии и ряду других стран составлял один миллион долларов, написала «Би-би-си».

В целом же на 1 октября 2021 года объем внешнего долга Российской Федерации составил 489,2 миллиарда долларов США и увеличился с начала года на 21,9 миллиарда, или на 4,7%, сообщил официальный сайт Банка России.

Нужно решать насущные проблемы

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «360» отметил, что сегодня уже очень мало кто из бывших советских граждан способен постоять за свои права. Вкладчики Сбербанка СССР сейчас уже далеко не молоды, они не обладают серьезной юридической или политической силой.

«У меня у самого где-то две тысячи валяются, но я про них и не вспоминаю. И большинство других тоже уже махнули рукой. Я могу предположить, что правительство надеется как раз на то, что большинство людей давно про это дело забыли. Зачем возвращаться к тому, что было 30 лет назад? Давайте хотя бы с текущими нуждами разберемся», — сказал Коренев.

Аналитик добавил, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с инфляцией и ростом цен на продукты, индексацией пенсий и так далее, гораздо более актуальная. Здорово было бы вернуть потерянные средства, но люди сейчас больше заняты насущными проблемами.

При этом Коренев уточнил, что не думает, что жители других стран — бывших союзных республик СССР смогут претендовать на возвращение вкладов Россией.

Вкладчиков почти не осталось

Кандидат экономических наук Юрий Юденков категорично заявил, что вероятность компенсаций вкладов СССР нулевая. Он пояснил «360», что какое-то время назад часть денег были возмещены и некоторые люди смогли их получить. Однако большинство вкладчиков уже просто умерли.

«Парижскому клубу возместили долги, Лондонскому клубу возместили долги, а своим решили подождать. Вот это обидно. Поэтому мое экспертное мнение: в ближайшие 10 лет не будет приниматься никаких законов о возмещении вкладов. Подождут еще 10 лет и, когда уже никого не останется, тогда закон примут», — предсказал эксперт.