Вклад в будущее людей. Как Подмосковье развивает ГЧП-проекты

На сегодняшний день в Подмосковье реализуют 42 соглашения о государственно-частном партнерстве. Их общая сумма превысила 320 миллиардов рублей. Одним из лидеров по внедрению ГЧП в регионе стала коммунальная сфера. Еще одно направление — развитие транспортной инфраструктуры. Ярким примером того, как работает такое партнерство, стала ЦКАД.

Эффекты от запуска ЦКАД

Зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин отметил, что одним из ярких примеров того, как работает ГЧП, стала Центральная кольцевая автодорога. Над проектом создания ЦКАД работали много лет. Трасса состоит из нескольких сегментов, реализуемых продолжительное время. Духин обратил внимание, что подобная инфраструктура дает возможность создания и развития транспортно-логистических центров, индустриальных парков и так далее.

«Что касается ЦКАД — это был очень большой проект, который мы реализовывали в четырех пусковых комплексах. И, в общем, мы видим, как он влияет на экономику Подмосковья. У нас есть 87 объектов, в рамках которых создано более 32 тысяч рабочих мест и которые уже приносят шесть миллиардов рублей в консолидированный бюджет региона. И на очереди будут строиться или планируют строиться проекты, о которых мы знаем: это 13 объектов, которые принесут еще 19 тысяч рабочих мест», — рассказал он, выступая на V Форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

Духин отметил, что территории, через которые прошла ЦКАД, получили очень мощный импульс развития, хотя не всегда равномерно. Например, вокруг первого и третьего пусковых комплексов, которые появились на севере, инфраструктура растет и развивается быстрее. Это происходит по разным причинам, в том числе и потому, что к этим пусковым комплексам прилегают радиальные дороги, которые ведут в сторону крупнейших аэропортов Шереметьево и Домодедово, пояснил зампред правительства.

Источник фото: mosreg.ru

«Наша задача как региона — обеспечивать своевременный подвод инфраструктуры к этим объектам. И тогда, мне кажется, экономический эффект будет только ускоряться», — подчеркнул он.

Индустриальные парки и новые дома

В 10-километровом поясе от ЦКАД расположено 19 индустриальных парков. Их заполняемость достигает 75% и продолжает расти. Духин отметил, что все они были построены буквально в чистом поле — на новых земельных участках, что опять же подтверждает, что это те территории, которые, если бы не было такой инфраструктуры, как ЦКАД, просто не появились бы.

По оценке Духина, одной из ключевых экономических проблем для Подмосковья является неравномерность развития разных муниципалитетов.

«Когда мы разговариваем с инвесторами, чаще всего разговор начинается с того, что они хотят в большинстве случаев выбрать муниципалитеты возле МКАД, чтобы разместить свои проекты», — рассказал он.

То же касается и строительства жилья. Духин отметил высокие темпы в зоне при МКАД, хотя есть около 20 муниципалитетов, где вообще нет строительства многоквартирных домов, но оно там востребовано и нужно.

Источник фото: mosreg.ru

«Поэтому такие крупные проекты, как ЦКАД, позволяют выровнять развитие и сделать так, что новые инвестиционные проекты пойдут туда, куда раньше они бы не пошли», — добавил он.

Духин пояснил, что в регионе много инфраструктуры в этой сфере, которая досталась области в наследство от прошлых периодов и не всегда отвечает ни текущим экономическим реалиям, ни тому росту, на который нацелен регион.

«Вы знаете, что недавно появились предварительные данные переписи, которые показали, что фактически в Подмосковье мы имеем дело с населением в 10 миллионов человек. Это самый быстрорастущий регион в стране», — подчеркнул Духин.

По его словам, люди, которые хотят переехать, чаще всего выбирают Подмосковье. Об этом говорят темпы жилищного строительства, по которым регион лидирует много лет подряд.

«И, конечно, все это ставит очень серьезный вызов и требует от нас, чтобы инфраструктура тоже развивалась соответствующими темпами. Ну и здесь экономические эффекты, мультипликативные выглядят еще более впечатляющими, чем если мы говорим о транспорте. На рубль бюджета нам удается привлечь от 11 до 13 рублей частных инвестиций. И, конечно, эффектов положительных от ГЧП в коммунально-энергетической сфере масса», — отметил он.

Источник фото: Instagram.com/mosreg.ru

Это позволяет снимать социальную напряженность, вводить новые жилые комплексы именно там, где они востребованы. Позволяет расти предприятиям, создавать новые рабочие места. В этой сфере, как подчеркнул Духин, проектов еще много, их будут развивать в дальнейшем.

Отдельно он обратил внимание на область здравоохранения. Здесь речь идет и о строительстве, и о модернизации медицинских учреждений, больниц, онкологических центров. Использование механизмов ГЧП позволяет в ускоренном режиме модернизировать оборудование, вводить передовые технологии, подчеркнул Духин.

Внедрение системы IRIIS

Зампредседателя правительства добавил, что в этом году в Московской области начнут внедрять систему IRIIS для оценки качества проектов в области ГЧП. Она позволит их стандартизировать и сделать так, что инвестор будет принимать решение быстрее, идет он в концессию или иную форму ГЧП или нет. Духин пояснил, что проекты существуют в разных, иногда узкоотраслевых областях, и не всегда легко разобраться в экономике проекта, поскольку она прогнозируется на несколько лет вперед.

«В этом есть участие инвестора, участие государства, есть капитальные гранты и так далее, чтобы все это на старте было понятно, легче складывалось и легче прогнозировалось, и существует система IRIIS», — уточнил он.

Источник фото: телеканал «360»

Духин добавил, что сейчас Московская область является лидером по развитию ГЧП. Останавливаться на достигнутом не собираются, в планах — идти вперед, реализовывать новые проекты.

Будущие инвестиционные проекты

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, за минувший год правительство региона заключило шесть концессионных соглашений, объем инвестиций по которым составил 134 миллиарда рублей. Кроме того, в проработке находятся еще 32 проекта на сумму более 370 миллиардов рублей.

Министр обратила внимание, что в Московской области принята вся необходимая нормативная база, а также отработаны механизмы взаимодействия органов власти с инвесторами по заключению соглашений и реализации ГЧП-проектов. Именно это, по ее словам, позволяет Подмосковью находиться в лидерах в рейтинге ГЧП.

«Правительство региона постоянно развивает механизмы взаимовыгодного сотрудничества, которые обеспечивают возможность инвестору получить прибыль, а области — решить важные социальные вопросы за счет внебюджетных инвестиций», — сказала она, выступая на V Форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

Одной из лидирующих сфер по внедрению ГЧП в Московской области является коммунальная. В 2021 году по этому направлению заключили четыре концессионных соглашения в сфере теплоснабжения. Также Подмосковье активно заключает и прорабатывает соглашения в транспортной сфере. Зиновьева подчеркнула, что области, где реализуются ГЧП-проекты, самые разнообразные.

«Есть очень интересные проекты в сфере IT. Это фото- и видеофиксация камерами на дорогах. Это оцифровка и постановка на кадастровый и налоговый учет земельных участков. Это энергосервисные контракты», — перечислила министр.

По ее словам, в Московской области представлена вся палитра инвестиционных и концессионных соглашений.

«К школам мы только подключились. Сейчас две школы мы одобрили, еще на шесть будем подаваться по программе с Минпросвещения. Есть две медицинские концессии, они в сфере онкологии. Планируем подключиться к спортивным объектам», — уточнила Зиновьева.