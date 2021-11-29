Малоимущим предложили льготный вклад. Вот только взять на него деньги неоткуда

Центробанк предложил ввести новый тип банковского вклада для малообеспеченных россиян. Его освободят от налогов, дадут плавающую процентную ставку. Опрошенные «360» эксперты указали, что у бедных людей просто нет свободных денег для взноса. Но есть и те, кто посчитал инициативу рабочей и увидел в предложении Центробанка укрепление рубля.

Центробанк предложил помощь бедным

Заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова выступила в Госдуме с инициативой запустить новый финансовый инструмент для людей с низкими доходами. Им смогут предложить специальные банковские вклады, в которых процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

Такой вклад может быть у человека только один, и его сумма будет ограничена. Проценты, выплачиваемые по таким вкладам, частично или полностью освобождены от налогов. Определять же категории жителей страны можно через единую государственную информационную систему соцобеспечения, которую предложило создать правительство.

При этом банки не могут самостоятельно менять показатели. Сейчас сотрудники Центробанка внимательно изучают международный опыт: во многих европейских странах уже созданы регулируемые депозиты, которые помогут поддержать покупательскую способность домашних хозяйств.

Россияне не смогут накопить на взнос

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил уверенность, что подобная инициатива не сможет стать эффективным механизмом помощи малоимущим россиянам. Они все основные деньги тратят на первоочередные нужды, и возможности откладывать на черный день просто нет.

«Поэтому предложить-то можно, другой вопрос — какие деньги туда отправят. Эти люди все свои доходы тратят на ЖКХ, продукты питания и на одежду. Сами банки тоже не смогут помочь своими продуктами малоимущим: у нас слишком большая дифференциация во вкладах. Основные вклады у нас принадлежат 450 тысячам человек, не больше», — сказал Александр Сафонов.

По его словам, у остальных либо есть небольшие вклады, либо это просто транзакции, связанные с переведением заработной платы. Основанная проблема заключается в том, что люди не могут накопить. Такой эффект проявился, когда была сделана ставка на развитие накопительного пенсионного страхования. Но это проблема не столько России, сколько всего мира, подчеркнул Сафонов.

Новый тип вклада будет востребован

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, напротив, положительно оценил идею вкладов для малоимущих. Он пояснил, что сейчас рубль упрочил свои позиции и наконец-то снова стал валютой сбережения. Это случилось благодаря тому, что Банк России повысил ключевую ставку и, скорее всего, на ближайшем заседании повысит еще.

«Очень хорошо, что у нас Банк России не допускает тех ошибок, которые допускает Банк Турции. Рост ключевой ставки — это рост процентных ставок по вкладам и появление специальных продуктов. Эта инициатива показывает, что ЦБР уделяет достаточно внимания сбережениям и рублю как валюте сбережений», — рассказал Александр Разуваев.

Он уточнил, что инициатива должна понравиться россиянам: все-таки рынок акций подходит не всем, и дело не только в риске — просто не все люди понимают, что это такое. А что такое вклад, понятно, особенно малоимущим, хотя не все из них хорошо разбираются в экономике, уточнил аналитик.

«Так что можно только приветствовать [инициативу]. Политику Банка России в текущем году я поддерживаю на 300%: это повышение ключевой ставки, это внимание к сбережениям, это борьба с недобросовестными участниками финансового рынка. Так что я считаю, что это очень хорошая инициатива», — сказал Александр Разуваев.

По его словам, пока идет цикл повышения ключевой ставки и разворота не предвидится, а плавающая ставка — более интересная вещь. Ставка по вкладам будет расти следом за ростом ключевой ставки. Поэтому в текущей рыночной ситуации продукт найдет своего потребителя.