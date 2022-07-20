Визит Путина в Иран принесет странам много достижений

Россия и Иран стали более тесно сотрудничать по многим аспектам — и это серьезно мешает Западу. Сейчас у двух стран появились необходимые условия для более тесного взаимодействия. Иранский журналист Хаял Муаззин — о визите президента России Владимира Путина в Иран.

Далее — прямая речь.

История отношений между Россией и Ираном насчитывает несколько столетий, однако на современном этапе развитие этих отношений приобрело особую актуальность. В частности, потому что с двустороннего уровня они вышли на региональный и даже внерегиональный уровень.

Геополитические особенности, потенциал развития отношений в сфере экономики, политики, культуры, военной области представляют собой благоприятную почву для российско-иранского взаимодействия по разным направлениям.

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На сегодняшний день Россия, как мировая держава, и Иран в качестве региональной силы способны оказывать значительное влияние на развитие событий в регионе Ближнего Востока и Каспия. Отстаивание двумя государствами своих интересов — предпосылка для их существенного влияния на состояние безопасности в регионе, вплоть до изменения баланса сил.

Сегодня усилия Ирана и России направлены на укрепление и углубление отношений во всех сферах, которые представляют взаимный интерес. США и Европа находятся против России, они хотели изолировать Россию, но это стало одной из больших ошибок Запада

Отношения между Ираном и Россией движутся к тому, чтобы стать стратегическими. Две страны стремятся подорвать американскую и западную политику, собирая вокруг себя страны-единомышленники. Весь мир видит, что политике гегемонии США осталось совсем немного. Иран и Россия доказали, что Штаты не такой сильный гегемон, как кажется, и с ними можно бороться.

Регулирование конфликта в Сирии

За время конфликта в Сирии с марта 2011 года Россия настаивала на поиске политического решения, чтобы прекратить гражданскую войну, и выступила против иностранного вмешательства. На данный момент это одна из самых важных ролей, которую играет Россия в разрешении конфликта.

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Россия стремится решить проблему мирным путем, такие встречи между главами государств проводились несколько раз. Но Турция не выполнила свое обещание. Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается сохранить свою политическую позицию в Сирии, то Россия решит вопрос раз и навсегда.

Турция считала, что Россия сконцентрировалась на вопросе Украины, и напала на Сирию, но Россия не позволит ей играть роль на этих территориях

Турция ведет переговоры с Россией по Сирии и участвовала в нескольких встречах в Сочи. На них обсуждали и анализировали статус конституции, сирийских курдов, будущее правительство Дамаска, президентские выборы и конституционный референдум.

Я бы сказал, что у Турции есть ожидания, которые не могут оправдать ни Иран, ни Россия. Анкара преследует собственные цели и даже претендует на территорию в Сирии, а турки стремятся возродить новый Османский халифат.

Но Иран не хочет конфликтовать с Турцией в Сирии и делает все возможное, чтобы решить вопрос путем политического диалога. Он готов оказывать политическое давление, если Турция не выполнит соглашение. В отличие от Ирана, у России иной подход к сирийскому вопросу.

Россияне не смотрят на сирийский кризис, не так, как Иран. Власти страны стоят за Сирией в связи с осью сопротивления, палестинским вопросом и недопущением свержения правительства Башара Асада. Иран поддерживает эту страну, чтобы предотвратить распад Сирии. Сирия занимает привилегированное положение на оси сопротивления, поддерживая «Хизбаллу» и борясь против сионистского режима.

Россия так не смотрят на сирийский вопрос. Россия считает, что у нее есть интересы в Сирии, которые необходимо сохранить, например, сохранение военно-морских баз и выход в открытые воды. При этом присутствие террористов в Сирии означает, что они могут проникнуть в Россию.

Влияние на конфликт на Украине

Иранская сторона четко заявила о своей позиции по поводу Украины. Вопрос должен быть решен мирным путем. Но Украина, наоборот, хочет продолжить боевые действия. Я считаю, что Иран не сможет оказать влияние, но дело в другом. Отношения между Украиной и Ираном находятся на низком уровне, поэтому Украина не доверяет нам.

В настоящее время конфликт на Украине уже не локальный. Сейчас Запад противостоит России. Поэтому позиция стран в этом вопросе очень важна. Иран прекрасно понимает этот вопрос и знает, что если Запад выиграет, то никогда не удастся разрушить его гегемонию.

Взаимоотношения стран

Иран и Россия часто проводят военные учения. Вскоре одно из крупнейших военных учений пройдет в Латинской Америке. Прямо на «заднем дворе» США. В планах у военных — проведение масштабных учений на Каспии.

Визит Путина в Иран принесет обеим странам много достижений в промышленной, экономической и политической областях. Сотрудничество Ирана и России по нефти и газу может нарушить игру Запада в области энергетики. Отношения между странами перешли в новое русло, и оба государства хотят расширить сотрудничество в политике и экономике

Уже сейчас исполняются инвестиционные контракты с различными российскими компаниями на четыре миллиарда долларов. Страны достигли договоренностей об увеличении инвестиций крупных российских нефтегазовых компаний в Иран.

Эти оси включали сотрудничество в разработке иранских нефтегазовых месторождений, в том числе Киш, Северный Парс, Южный Парс и шести нефтяных месторождений. А также обмен газом и нефтепродуктами, строительство экспортных газопроводов и научно-техническое сотрудничество.

Если принципы этого меморандума будут реализованы, то «Газпром» вложит в Иран более 40 миллиардов долларов. Таким образом, появятся способ решения проблем нефтяной отрасли и переход к модернизации и увеличению мощности этой отрасли.

Иран и Россия могут хорошо сотрудничать, потому что сейчас есть такие условия. Против России ввели санкции, российские компании сталкиваются с ограничениями. Иран тоже находится под санкциями, поэтому у них есть условия для сотрудничества.

Иран и Россия — страны, которые испытывали общие экономические потребности в течение последних двух десятилетий, но у обеих не хватило смелости осуществлять финансовые операции с большими цифрами.

В течение последнего десятилетия Иран не мог оптимально использовать возможности российского рынка. Выход рубля на иранский валютный рынок был очень хорошим событием, которое должно было произойти раньше.

Эмбарго Запада в отношении России также заставило Москву использовать опыт Ирана по обходу санкций и сопротивлению экономической войне Запада. Между Ираном и Россией готовится много крупных проектов. Один из них — это производство машин с иранской компанией Iran Khodro.