Визит Пелоси на Тайвань, пожар на складе Ozon, рекорды фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Неделя в фотогалерее

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси все же посетила Тайвань, несмотря на протесты Китая. Визит американского политика привел к обострению в регионе. Склад маркетплейса Ozon сгорел в городском округе Истра. Следователи рассматривают три возможных причины возникновения огня. Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» отметили в Подмосковье. Количество гостей на мероприятии стало рекордным.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 1 по 7 августа 2022 года, — в фотогалерее «360».

Визит дамы

Главная интрига последних недель развеялась. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань без согласия Китая. За перемещением правительственного борта одновременно следили более 300 тысяч пользователей сайта Flightradar. Платформа не выдержала такой нагрузки и упала.

Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя во вторник, 2 августа. У трапа американского конгрессмена встретила правительственная делегация острова. Министерство иностранных дел Китая сразу после посадки самолета США выпустило решительный протест. Ведомство подчеркнуло, что поездка американского политика нарушила суверенитет страны и положения китайско-американских соглашений.

На следующий день Пелоси покинула Тайвань. Длительность пребывания американского конгрессмена на острове составил 19 часов 20 минут, но последствия оказались гораздо более длительными.

Власти Китая объявили о начале военных учений в шести точках Тайваньского залива до конца недели. Воздушное пространство закрыли для гражданских самолетов. Кроме того, Пекин ввел санкции против ряда островных компаний, работающих в сфере энергетики, медицины, спутниковых и сетевых технологий. Их обвинили в финансировании фондов, продвигающих идеи сепаратизма.

МИД Китая ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников, а также разорвал сотрудничество с США в военной, правоохранительной и экологической сферах.

Попытки Белого дома оправдаться, что визит конгрессмена не повлиял на его мнение о «едином Китае», успехом не увенчались. Представитель администрации президента США Джон Кирби отметил, что не Штаты хотят кризиса в отношениях с китайскими властями и не считали прилет Пелоси основанием для усиления напряженности.



Сама Пелоси решила усугубить положение. Она рассказала журналистам, что в детстве часто слышала, что если выкопать яму на песке, то можно добраться до Китая. Но теперь она выросла и решила, что яма это слишком долго, поэтому она полетела на Тайвань.

Ozon покрылся пеплом

Крупный пожар охватил склад компании Ozon в городском округе Истра в среду, 3 августа. По данным МЧС, пламя распространилось на площади 55 тысяч квадратных метров. Практически сразу после начала пожара из помещения выехали грузовые машины в попытке спасти часть товаров. Практически в это же время рухнула часть стены и кровля.

По данным МЧС, при пожаре пострадали 11 человек. Двух забрали в больницу, остальным медики оказали помощь на месте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасатели сделали все, чтобы не допустить человеческих жертв, а также не дали огню распространиться на другие постройки. Глава региона подчеркнул, что здание вряд ли удастся спасти.



Представители маркетплейса обещали вернуть деньги покупателям за недоставленные товары и компенсировать продавцам потери.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спустя несколько дней они назвали три версии возникновения огня: короткое замыкание, неосторожное обращение с иными источниками тепла и нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ.Пожар на складе Ozon потушили только на следующий день.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пошел на рекорд

Более 45 тонн сыра три тонны хлеба продали фермеры за три дня гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в деревне Дубровское городского округа Истра. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия фермер Олег Сирота. Он добавил, что количество гостей превысило 140 тысяч человек. Почти целый город.



Фестиваль проводится в Московской области каждый год и всегда собирает большое количество участников. На площадке фестиваля работали ярмарочные шатры с продукцией фермеров, большая сцена, где выступали артисты, рядом проходила выставка сельскохозяйственной техники и анимационная программа для детей.

Первый день фестиваль вместе со школьниками посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона рассказал им о развитии сырной индустрии Подмосковья, а также успел пообщаться с участниками и гостями.

Всего на фестиваль приехали около 400 участников, которые привезли 960 разных сыров. Такое количество продукции не представляют даже на аналогичных мероприятиях в Нидерландах. Накануне посольство европейской страны попыталось запретить фермерам классические названия сыров, но получило жесткий отпор от Олега Сироты и острый комментарий от представителя МИД Марии Захаровой.

Главным событием фестиваля стало подведение итогов конкурса «Лучший сыр России — 2022». Строгое жюри выбрало продукцию сыроварни из Томска Four Kings. Сибиряки представили сыр горгондзола с голубой плесенью.

Турция договорилась на рубли

На этой неделе в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча лидеров двух стран продолжалась более четырех часов.

Владимир Путин рассказал о бесперебойной работе «Турецкого потока» и призвал европейских партнеров выразить благодарность Эрдогану за работу трубопровода. Также российский лидер выразил благодарность турецкому коллеге за посредничество по переговорам о вывозе украинского зерна и помощи в договоренностях об экспорте российской продукции и удобрений.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что президенты России и Турции договорились о частичном переходе на рубли по поставкам газа. Кроме того, лидеры стран согласились увеличить объемы взаимной торговли и продолжить совместную работу в области энергетики. После переговоров Путина и Эрдогана пять турецких банков объявили о начале работы с российской платежной системой «Мир».

Серьезное сближение двух стран в сфере торговли и экономики вызвало беспокойство западных стран. Газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС отметила, что при помощи Турции Россия может успешно обходить введенные санкции.

Член Совета Федерации Александр Пушков заявил, что Турции в этом вопросе не стоит опасаться Запада. Она ценный член НАТО и играет большую роль на Ближнем и Среднем Востоке, поэтому Евросоюз просто не осмелится пойти против страны. Потому что в итоге в составе Североатлантического альянса может начаться раскол.

Баскетболистке начислили «девятку»

Обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион долларов. Такое решение вынес Химкинский городской суд. Спортсменка признала свою вину.

На приговор американке отреагировал президент США Джо Байден. Он назвал судебное решение несправедливым и призвал российские власти отпустить спортсменку.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США рассчитывают на диалог с Россией об обмене Грайнер после вынесения приговора, а также ранее осужденного за шпионаж Пола Уилана. По данным СМИ, американцы готовы выпустить из тюрьмы россиянина Виктора Бута. О том, что переговоры об обмене заключенными с Россией идут, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Деталей переговоров он не раскрыл.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в ответ на предложение США Россия прислала свой ответ, который не подлежит серьезному рассмотрению. По данным СМИ, Москва предложила провести обмен два на два: вернуть не только Виктора Бута, но и Владислава Клюшина, которого экстрадировали в США из Швейцарии по обвинению в инсайдерской торговле ценными бумагами. Но на этой неделе стало известно, что в США доставили еще одного россиянина — Александра Винника.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но только в рамках канала, ранее согласованного лидерами двух стран.

Корсе сорвали похороны

Командир войск Народной милиции ДНР, полковник Ольга Качура с позывным Корса погибла на этой неделе. Для жителей Донбасса это стало невосполнимой утратой. Качура руководила подразделением, которое защищало жителей ДНР от нападения боевиков ВСУ и вело ожесточенные бои за освобождение республики.

Президент России Владимир Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоили Качуре звания Героя России и Героя ДНР посмертно.

Церемонию прощания с Корсой провели на следующий день в здании академического театра оперы и балета Донецка. Туда пришло большое количество горожан и руководство республики. Но церемонию сорвал сильнейший артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков. Всех собравшихся в театре срочно эвакуировали.

В результате обстрела погибли шесть мирных жителей, более 10, в том числе российский журналист, получили ранения.

ЕС россиянам не рад

Источник фото: РИА «Новости»

Вслед за Финляндией, которая пригрозила аннулировать уже выданные туристические визы россиянам, этот вопрос подняли страны Прибалтики. Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалс и Эдгарс Ринкевич выступили с инициативой дополнить новый санкционный пакет запретом на выдачу туристических виз россиянам.



После заявления латвийского министра власти республики приостановили действие упрощенного формата поездок для жителей приграничных районов России: Псковской и Калининградской областей. А затем посольство Латвии объявило, что полностью останавливает выдачу всех видов виз россиянам «в связи со сложной обстановкой». Исключение сделали только для тех, кто едет в республику на похороны близкого родственника.



Выдачу виз остановило и посольство Болгарии. Хотя меру назвали временной, сроки разрешения ситуации в ведомстве не уточнили.

«Рассвет» привел к перемирию

В минувшую пятницу между Израилем и сектором Газа началось новое обострение. Минобороны еврейского государства объявило о начале операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»*, дислоцированной в анклаве. В ходе обстрела погиб командир боевого крыла группировки Тайсира аль-Джабари.

По данным Армии обороны Израиля, за три дня операции авиация нанесла удары по 139 объектам, принадлежащим террористами. С территории сектора Газа выпустили 585 ракет, из которых система ПВО «Железный купол» сбила 97% снарядов.



Власти Палестины призвали мировое сообщество остановить конфликт против сектора Газа. Добиться начала переговоров противников смогли власти Египта. Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что цели операции полностью выполнены и согласился на перемирие. Представители «Исламского джихада»* согласились на прекращенем обмена ударами.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация