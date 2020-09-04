Визг и резня в Зеленой Дубраве. Сельчане борются с соседкой, которая убивает и ест собак

Алтайский депутат городского совета Надежда Дрюпина занялась историей из небольшого поселка, где женщина якобы убивает и ест собак. Соседи не только видели, как она режет домашних питомцев прямо во дворе своего участка, но и слышали это — визг стоял на всю округу.

В июле в «Одноклассниках» появилось видео, на котором женщина убивает собаку на своем участке недалеко от города Рубцовска Алтайского края.

По словам депутата городского совета Рубцовска Надежды Дрюпиной, женщина регулярно убивает собак и ест их, о чем много раз говорили ее соседи из поселка Зеленая Дубрава.

Дрюпина рассказала «360», что полиция Рубцовского района не нашла основания для уголовного дела. Как считает Дрюпина, правоохранительные органы не признают действия жительницы Зеленой Дубравы противоправными, поскольку это для нее средство выживания. Такие выводы депутат сделала, прослушав разговор одного жителя села с участковым.

Получить комментарий от МВД Рубцовского района «360» не удалось. Сайт «Банкфакс» связался с участковым Зеленой Дубравы, но он отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе МВД России по Алтайскому краю подтвердили сайту, что уголовное дело возбуждать отказались.

Визг на всю округу

Депутат Надежда Дрюпина рассказала «360», что жители Зеленой Дубравы и волонтеры давно жаловались на свою соседку, которая «не просто молча и тихо» убивает собак, а «зверски издевается» над ними. Люди писали письма и в полицию района, и председателю городского совета, но никто не отреагировал.

18 июля один житель Зеленой Дубравы снял видео через забор участка, чтобы запечатлеть происходящее возле дома предполагаемой живодерки. Это было последней каплей для ее соседей — они написали коллективное письмо на имя Дрюпиной.

В обращении к Дрюпиной говорилось, что женщину, которую считают живодеркой, зовут Екатерина Б. Якобы на протяжении многих лет она жестоко убивает собак и кошек. На возмущение соседей реагирует агрессивно, «угрожая расправиться с их детьми», которые слышат вопли и крики убиваемых животных. Отмечается, что 4 июня соседи были свидетелями расправы над двумя собаками.

Женщина, которую соседи считают живодеркой/Источник фото: телеканал «360»

В заявлении на имя Дрюпиной жители Зеленой Дубравы добавили, что 23 июля к Екатерине приезжали родственники, которые якобы угрожали расправой одному из соседей.

После этого обращения депутат городского совета подключилась к ситуации. Она отправила депутатский запрос на имя прокурора, начальника УВД Алтайского края, а также лично пошла в полицию с просьбой оценить действия женщины с точки зрения закона.

Спустя какое-то время, по словам Дрюпиной, ей позвонил майор полиции по фамилии Хочинов и попросил показать аудиозапись разговора сельского участкового с местным жителем. В материале стороны обсуждали следующее.

«Участковый говорит: „Вы же едите коров, кур, коз, вы их тоже убиваете — точно так же она убивает и питается мясом [собак]“. Парень говорит: „Ну не таким зверским путем, не на глазах у детей, когда визг стоит на всю округу“», — передела разговор участкового и жителя Дрюпина.

Депутат предоставила аудиозапись, но никаких подвижек не произошло. Потом оказалось, что в уголовном деле отказано, так как отсутствует состав преступления.

Когда люди спрашивают [у женщины], что ты делаешь, она говорит: «Вы за детьми своими смотрите, мне все равно кого резать» Надежда Дрюпина.

По данным «Тайги.инфо», в МВД по Алтайскому краю сказали, что у них нет информации, которая могла бы подтвердить слова Дрюпиной относительно позиции участкового. Однако рубцовское МВД все-таки решило провести дополнительную проверку.