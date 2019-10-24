Визажист Меган Маркл раскрыл секреты королевского макияжа. С ними кожа будет сиять

Визажист Меган Маркл Дэниел Мартин рассказал, как добиться молодого сияния зрелой кожи, используя всего пять общедоступных продуктов. С их помощью взгляд станет лучезарным, как у герцогини Сассекской.

Секреты макияжа от нью-йоркского гуру красоты приводятся в газете The Daily Mail. Для этого понадобятся всего пять продуктов: ежедневное уходовое средство, консилер, хайлайтер, крем-пудра и крем-румяна. И никаких кистей или спонжей — только собственные руки! С их помощью даже пожилые дамы смогут добиться юного свечения своей зрелой кожи.

«Ручной уход»

Перед нанесением макияжа нужно использовать ежедневные уходовые средства за кожей. То есть нанести на кожу привычное количество дневного крема и других средств. Смешивать и наносить их, подчеркнул визажист, необходимо не губками или лопаточками, а руками. Легкий массаж поможет коже стать менее тусклой.

Выравнивание тона кожа, считает Мартин, основа основ любого макияжа. Кремы и прочие средства для этого он рекомендовал наносить кистью или губкой. А дамам в возрасте — обязательно руками, начиная с центра лица.

«Обычно для этой процедуры я люблю пользоваться кистью, но вы можете сделать это губкой или пальцами. По мере старения наша кожа становится суше и тусклее, такой вид нанесения немного взбодрит ее», — добавил он.

При наличии мешков или пигментных пятен под глазами косметолог рекомендовал использовать консилер. А для создания красивых теней и формирования высоких скул применять жидкий кремовый хайлайтер, который нужно аккуратно нанести и растереть пальцами. Это сформирует красивые блики на скулах.

Кремовый секрет

На финальном этапе Мартин, опять же руками, припудрил лицо модели крем-пудрой персикового цвета. По его словам, они придают коже мягкое сияние. А затем нанес на щеки и веки жидкие румяна чуть более яркого персикового оттенка.

«С возрастом наша кожа тускнеет. Мне нравится получать сияние с помощью кремов, поэтому я не собираюсь использовать какие-либо мерцающие или люминесцентные тени», — пояснил Мартин.

Женщинам с сухой кожей визажист предложил использовать средства на водной основе. Обладательницам жирной или комбинированной — продукты, богатые маслами.

«Если утром у вас есть всего пять минут на макияж, я бы сконцентрировался на выравнивании тона вашей кожи. А еще использовал бы тушь, чтобы просто оттенить глаза и, конечно же, любимую помаду», — заключил Мартин.