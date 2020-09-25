Вице-мэр на четыре дня. Замглавы Ялты потерял работу из-за ролика о Белоруссии

Вице-мэра Ялты Михаила Загорцева отправили в отставку с занимаемой должности. Чиновник занимал свое кресло всего четыре дня. Но успел скандально запомниться русофобскими заявлениями и угрозами в адрес России.

Белорусское гражданство

Михаила Загорцева назначили вице-мэром Ялты 21 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации. Чиновнику поручили курировать сферы общественного транспорта, ЖКХ и территориальных органов власти. Однако сразу после этого вскрылись неприглядные факты биографии нового назначенца.

И дело даже не в том, что замглавы городской администрации стал человек с белорусским гражданством. До марта 2020 года он занимал должность председателя Бобруйского горсовета и руководил Смолевичским районным исполкомом.

По сведениям «Коммерсанта», российского паспорта у Загорцева до сих пор нет. Но глава Ялты Иван Имгрунт пояснил изданию, что граждане Белоруссии на законных основаниях могут работать в российских госорганах. Это право указано в двустороннем решении «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий», подписанном в 1996 году.

Повторение 1941 года

Как оказалось, в августе, после выборов в Белоруссии, Загорцев публично встал на сторону оппозиции. И в интернет попало его довольно резкое высказывание в адрес РФ, снятое на видео. В нем он заявил, что в жестоком подавлении протестов могли участвовать российские силовики. И пригрозил новым 1941 годом.

«Здесь много разговоров о российском следе, здесь сложно поверить. Мы до сих пор многие не верим, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами. Когда мы увидели в интернете, взрослые здоровые мужики рыдали. Но я им сказал: „Не пускайте сюда своих сыновей, потому что если они сюда придут не с добрыми [намерениями]… Мы любим россиян, но если они придут, [повторятся] 1941–1945 годы“. Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим», — подчеркнул Загорцев.

Проверки и увольнение

После таких слов чиновник и трудоустроился на российскую госслужбу, что вызвало негодования общественности. В соцсетях появились гневные комментарии.

По словам крымского журналиста и правозащитника Сергея Сардыко, депутата Госсовета Алексея Черняка попросили направить в ФСБ, МВД и ФСБ запрос с просьбой проверить, не попадает ли видеозаявление под статью 282 УК РФ о возбуждении вражды и ненависти. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой уволить опрометчивого Загорцева. По словам парламентария, решение об отставке вице-мэра уже принято.

«Связался с Сергеем Аксеновым, он также возмущен этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято. Русофоб Михаил Загорцев (а как еще назвать человека, заявляющего, что жестоко разгонять белорусские протесты могут лишь россияне, но никак не белорусы, и грозящего России войной?) написал заявление об уходе с поста вице-мэра Ялты», — написал в Тwittеr парламентарий.

Мэр Ялты 25 сентября заявил изданию «Подъем», что Загорцева уволили по собственному желанию. Причиной стали те самые высказывания и публичная поддержка оппозиции.

«Высказывания в поддержку оппозиции Белоруссии не совместимы со званием заместителя главы администрации. Мы не можем иметь на службе в администрации официальное лицо, которое поддерживает оппозицию. Увольняйся и поддерживай кого хочешь», — добавил Имгрунт.

Стресс от переживаний

По мнению Имгрунта, Загорцев позволил себе нелицеприятные высказывания из-за связанного с происходящими в Белоруссии событиями стресса. Но перед назначением чиновник успешно прошел все необходимые для приема на госслужбу проверки.

«Об этом интервью нам не было известно. Когда он был назначен и начал помогать мне наводить санитарный порядок, то нашли это интервью, распиарили… В настоящее время идет проверка, по результатам которой будет принято уже решение», — цитируют «Вести.ru» пояснение мэра Ялты.

Сам скандально прославившийся вице-мэр фактически отказывается пояснить происходящее происходящее.

«Это обращение было сделано в августе, после некоторых событий, и было сделано на эмоциях. И притом оно не выкладывалось, а передавалось… Никаких комментариев я сейчас не даю. Это было, когда я жил в Белоруссии», — сказал Загорцев.