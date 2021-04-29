Некоторые витамины помогут избежать тяжелого течения COVID-19. Но от самой болезни не спасут

Итальянские ученые пришли к выводу, что употребление витаминов C, D, мелатонина и цинка может предотвратить острое течение ковида. По мнению российских специалистов, такие витамины действительно полезны при заболевании, но неизвестно, могут ли они препятствовать тяжелой форме.

Итальянские ученые посоветовали принимать витамины C, D, мелатонин и цинк для того, чтобы уменьшить риск тяжелой формы коронавируса.

Группа исследователей из Сан-Марино и Италии проанализировала публикации о влиянии витаминов C, D, мелатонина и цинка на организм человека. Ученые смогли определить дозировку, которая может положительно влиять на организм.

По их мнению, каждый день стоит принимать от одного до двух граммов витамина C, витамин D можно употреблять как ежедневно, так и раз в месяц. Профессор медицины Сальваторе Каррао отметил, что оптимальный вариант — это 50 тысяч международных единиц компонента в месяц, от шести до 10 миллиграммов мелатонина каждый вечер, 50 миллиграммов чистого цинка в день.

Последний может накапливаться в организме, поэтому ученый советует снизить дозу до 25 миллиграммов после трех месяцев.

Помогают ли витамины?

Во время лечения от коронавируса врачи часто рекомендуют пациентам принимать витамины C и D. Член международной ассоциации нутрициологов Алена Степанова рассказала «360», что эти добавки выписывают также при других вирусах, например, при ОРВИ и ОРЗ.

Вместе с витаминами C и D рекомендуют пить магний, который им помогает лучше усваиваться Алена Степанова.

Она также объяснила, для чего конкретно нужна витаминная смесь от итальянских ученых. По ее словам, витамин C позволяет справляться с вирусами и поднимает иммунитет, цинк снижает воспалительные процессы. Рекомендованный итальянцами витамин — это гормон сна, и его обычно принимают не только во время коронавируса, ведь он помогает организму восстанавливаться ночью.

Нутрициолог посоветовала принимать такие витамины при первых признаках коронавируса и во время болезни. После выздоровления нужно уже ориентироваться на состояние пациента.

Она также отметила, что переизбыток витаминов может негативно повлиять на здоровье. Алена Степанова советует раз в год сдавать анализы и идти к превентивному специалисту, который рассматривает организм целостно и комплексно и выписывает рекомендации на основе состояния здоровья.

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что такое сочетание витаминов вряд ли может уберечь от коронавирусной инфекции и не предотвратит тяжелое протекание болезни.

«Если человек нормально питается, в его рационе есть витамины, белки, углеводы, то его иммунитет будет в порядке», — добавил специалист.

Он привел пример употребление жирных кислот. По его мнению, вместо этого можно есть рыбу, которая содержит в себе жир, например семгу.

Антикоронавирусная диета

Во время болезни многие ели гранат, который подавлял коронавирус, создавая кислую среду. По мнению врачей-диетологов, здоровье помогают восстановить еще цитрусовые и богатые белком продукты. Не стоит забывать и про витамины группы В, которые увеличивают число лейкоцитов.

Частые спутники коронавируса — это потеря обоняния и вкуса. Иногда даже после выздоровления эти симптомы остаются у человека. Для возвращения вкуса и запаха врачи-диетологи советуют отказаться от фастфуда и жирной пищи после карантина.