От бесполезного к опасному. Витамины самому себе лучше не выбирать

Витамины без назначения

Самостоятельно любой человек может купить себе в аптеке витамины, которые сейчас продаются курсом. Но толку от этого будет немного. Об этом «360» заявил кандидат медицинских наук, заведующий центром аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ДГКБ № 9 имени Сперанского Илья Корсунский.

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«Во-первых, человек не знает, нехватка каких витаминов у него в организме. А во-вторых, витамины очень плохо усваиваются, поэтому то, что человек пьет, оно большей частью не усвоится», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что часть витаминов поступает в организм человека с пищей и, в случае полноценного питания, почти все необходимые элементы человек получает. Таблетки в аптеке — это только дополнительные витамины.

«Поэтому желательно перед любым приемом витаминов посмотреть их концентрацию и определить нужно вообще их принимать или нет. Сделать это может только врач», — подчеркнул Илья Корсунский.

В любом деле, главное не злоупотреблять и знать меру. даже при употреблении витаминов. Передозировка при их употреблении тоже может быть.

«У витаминов разные побочные эффекты при передозировке, но они существуют и даже очень серьезные», — отметил Илья Корсунский.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов пояснил «360», что витамины — активно действующие на организм вещества, оказывающие на него определенные эффекты.

«При переизбытке витамина В1 наблюдаются проблемы с мышечной активностью, большие дозы В3 вызывает прямое повреждение печени, а В5 — изжогу, тошноту и диарею. И так можно сказать про 11 из 13 существующих витаминов», — сказал медик. При этом он отметил, что дефицит этих элементов в пище тоже вреден. Он вызывает авитаминоз. При нехватке витамина А это проявляется в начинающейся слепоте. Но при этом проблемы со зрением начнутся если употребить этот витамин в больших количествах. Так что во всем нужно знать меру.

Опасное самолечение

Назначение витаминов без согласования с врачом можно воспринимать как самолечение. «360» поинтересовался у специалистов, насколько оно вообще возможно при сегодняшнем доступе к различной информации.

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Алексей Водовозов заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за ответственное самолечение. Когда человек получает достоверную информацию из адекватных медицинских источников. И, по возможности, согласовывает ее с врачом. Но не бежит с каждой жалобой к специалисту, а знает, когда это необходимо. Использует препараты с доказанной клинической эффективностью.

Однако самолечение может нанести вред, если пациент не может адекватно оценить тяжесть заболевания и затягивает визит к врачу. В итоге некоторые приходят к медикам в таких запущенных состояниях, что помочь им очень тяжело. Еще одна опасность возникает, если пациенты отдают предпочтение народной или другим альтернативным видам медицины.

«Чем это плохо? Тем, что в той же народной или альтернативной медицине сосредоточились методики, эффективность которых не доказана. Также не доказана эффективность применяемых в них препаратов. Иногда БАДы и фитодобавки могут содержать токсические компоненты или фарм-субстанции», — заключил Водовозов.

Главный минус самолечения, по мнению Ильи Корсунского заключается в том, что человек не понимает, что с ним происходит. «В итоге он либо лечит то, чего у него нет, либо не лечит того, что у него уже есть», — подытожил специалист.