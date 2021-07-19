Виталию Кличко сегодня 50 лет. Он прошел путь от чемпиона по боксу до политика и мэра Киева. За его плечами не только спортивные победы, но и забавные и даже нелепые высказывания, которые разошлись по интернету.

Украинскому боксеру и государственному деятелю Виталию Кличко исполнилось 50 лет. До политической карьеры он был известен спортивными достижениями — по версии Всемирной боксерской организации, был чемпионом мира по боксу среди профессионалов.

С 2006 года боксер начал политическую карьеру на посту советника президента Украины, а в 2014-м стал мэром Киева и до сих пор им является. В качестве главы города он запомнился не столько политическими решениями, сколько своими фразами, которые превратились в мемы.

Завтрашний день

В эфире украинского телеканала «Интер» Виталий Кличко произнес фразу, которая стала его визитной карточкой: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

«Подготовка к земле»

Виталий Кличко комментировал подготовку Киева к отопительному сезону. Во время своей речи он оговорился и призвал киевлян готовиться не к зиме, а к земле. Речь экс-боксера была в целом затруднена, он подыскивал слова и делал длинные паузы.

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же, с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле», — заявил Кличко.

Позднее в интервью телеканалу «112 Украина» Кличко заявил, что это одна из его любимых оговорок, и пообещал выпустить книжку со своими афоризмами.

Заместители в Кабинете министров

Иногда мэру Киева с трудом даются не только публичные выступления, но и математика. В эфире украинского телеканала «ТСН» он ошибся с подсчетом своих заместителей.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему», — заявил Кличко.

По мнению мэра Киева, это тоже одна из его любимых оговорок.

Свое плохое знание математики он продемонстрировал в другой речи. В эфире телеканала «Интер» он пытался рассказать зрителям, как долго нужно ехать до города в Одесской области.

«В Одесской области город, 50 километров, недалеко… Пятьдесят километров… Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа! Пятьдесят километров нужно ехать два часа», — заявил бывший спортсмен.

Человек в форме СС

Российский журналист Владимир Познер во время интервью задал Виталию Кличко неудобный вопрос о ветеранах СС. Но политик не смог дать внятного ответа.

«Если человек одел форму СС, то есть четкое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. И те люди, которые… Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я четко придерживаюсь и четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, что якобы мы…» — ответил Кличко.

Бронежилет для солдат

Виталий Кличко давал напутствие украинским военным, которые отправлялись на восток страны для проведения спецоперации. В своей речи он пытался увязать армейское обмундирование, семьи и социальные выплаты.

«Говорят, что нет бронежилетов, но это физическая защита. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть мать, жена, дети. <…> Социальные стандарты — вот это бронежилет. Когда каждый знает — не дай Бог что произойдет с ним, его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать, и государство будет заботиться о них, и у них есть нормальные стандарты жизни. Вот это бронежилет», — заявил политик.

Говорите проще

В интервью Ксении Собчак Виталий Кличко заявлял, что политикам нужно говорить проще и понятнее для людей. Иронично, но даже эту мысль он не смог сформулировать без помощи своего брата.

«Очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом спросить его, что ты понял из всего этого сказанного — и человек не может абсолютно ничего пересказать», — ответил Кличко.