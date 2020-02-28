Один день февраля украли, другой бывает раз в 4 года. Откуда взялся високосный год?

29 февраля — необычный день. Такая дата появляется в календаре только раз в четыре года. Откуда она взялась?

Високосный год в Древнем Риме

Понятие високосного года появилось еще в юлианском календаре, разработанном в 45 году до нашей эры по приказу Юлия Цезаря. Римские астрономы во главе с Созигеном вычислили, что Земля делает полный круг по орбите за 365 суток и 6 часов. Чтобы исправить эту погрешность, решили обычный год считать за 365 суток. Таким образом, 6 часов остается в запасе. За 4 года как раз накопятся лишние сутки, и в следующем году их будет уже 366. А потом цикл повторяется.

Поправки Христофора Клавия

Примерно к XVI веку выяснилось, что расчеты римских астрономов были не совсем точны. На самом деле Солнце завершает полный цикл смены времен года за 365 суток 5 часов и 49 минут, что на 11 минут меньше астрономического года. Ошибка стала заметна из-за смещения дня весеннего равноденствия, с которым связаны важнейшие христианские праздники. В частности, Пасха празднуется на следующий день после первого полнолуния, которое наступает не раньше дня весеннего равноденствия — 21 марта.

Поэтому в 1582 году Папа Григорий XIII обнародовал новый календарь, который исключал некоторые високосные годы. Разработал этот календарь германский астроном Христофор Клавий по расчетам итальянского ученого Алоизия Лилия.

По григорианскому календарю, в первую очередь считаются годы, кратные 400, — они будут високосными всегда. Также високосными считаются все годы, которые кратны 4, но только если они при этом не кратны 100. Таким образом, правило юлианского календаря не всегда срабатывает, и 2100 год, например, високосным не будет.

Любопытно, что Россия была одной из последних стран, перешедших на григорианский календарь, сделав это только в 1918 году.

Почему в феврале так мало дней?

Еще одна необычная деталь, на которую часто обращают внимание: во всех месяцах 30 или 31 день, а в феврале в обычный год всего лишь 28. Почему? С этим связана одна старая легенда. Император Октавиан Август, приходившийся племянником Юлию Цезарю, захотел назвать в свою честь один из месяцев в году. К тому времени уже был месяц июль, названный в честь именитого дяди. И тщеславный племянник не мог допустить, чтобы в июле было больше дней, чем в августе, поэтому один день он «забрал» у февраля. С тех пор 30 февраля больше не существует, а 29 случается лишь раз в четыре года.